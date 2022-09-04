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تويتر تختبر زر "تحرير" لتعديل التدوينات

شعار تويتر
4 سبتمبر 2022 11:28

 كشفت منصة التواصل الاجتماعي تويتر عن بدء اختبار زر التحرير الذي يتيح للمستخدمين تعديل التغريدات التي ينشرونها على المنصة، وهي الخاصية التي تعمل المنصة على تطويرها منذ العام الماضي.

وكتبت المنصة في رسالة على الإنترنت «إذا ظهرت تغريدة معدلة، فهذا لأننا نختبر زر تحرير... هذا سيحدث وسيكون كل شيء على ما يرام».

يتيح زر تحرير للمستخدمين تعديل تغريداتهم خلال أول 30 دقيقة من نشر التغريدة. وسيظهر بعد تعديل التغريدة رمز وتوقيت وعلامة تتيح للقراء معرفة أن التغريدة تم تعديلها، وعند النقر على علامة التعديل، سيظهر تاريخ تعديل التغريدة والنسخ السابقة منها.

وقال جاي سوليفان مدير عام منتجات المستهلك والإيرادات في شركة تويتر إن «خاصية تحرير تتجاوز مجرد تصحيح الأخطاء المطبعية، وإنما تخفف الضغوط على المستخدم أثناء كتابة التغريدة خاصة بالنسبة للمستخدمين الذين لا ينشرون تغريدات باستمرار... هذه واحدة من خصائص عديدة نستكشفها لمساعدة الأشخاص في الانضمام إلى المحادثات العالمية وفقا لشروطهم».

ويختبر فريق العاملين في تويتر الخاصية الجديدة داخليا، وسيتم توسيع نطاق هذا الاختبار في البداية ليشمل مشتركي خدمة تويتر بلو مدفوعة الاشتراك في وقت لاحق من الشهر الحالي.

وتتيح خدمة تويتر بلو التي يبلغ اشتراكها 5 دولارات شهريا، للمستخدمين التراجع عن التغريدات وعدم ظهور الإعلانات عند قراءة المشاركات.

ويطالب مستخدمو تويتر منذ سنوات بإضافة زر تحرير، لكن جاك دورسي الرئيس التنفيذي في ذلك الوقت والشريك المؤسس لموقع تويتر قال عام 2020 إنه لن يكون من المناسب أبدا إضافة زر تحرير إلى منصة تويتر.

وفي أبريل الماضي أكدت شركة تويتر بدء تطوير خاصية تحرير، وذلك بعد أيام قليلة من إعلان الملياردير الأميركي إيلون ماسك التوصل إلى اتفاق لشراء الشركة مقابل حوالي 44 مليار دولار وهي الصفقة التي فشلت في وقت لاحق.

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المصدر: د ب أ
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