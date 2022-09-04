رحيل فتح الله لمغاري رائد الأغنية المغربية

رحل الفنان المغربي، فتح الله لمغاري، عن عمر ناهز 82 سنة بالمستشفى العسكري في العاصمة الرباط، إثر نوبة قلبية حادة، وترك الراحل خلفه إثر فنيا كبيرا جعله رائدا للأغنية المغربية.
وقال مصدر إن فتح الله لمغاري نقل إلى المستشفى العسكري بالرباط، منذ أسبوع بعد تعرضه لوعكة صحية، توفي على إثرها.وفق موقع "سكاي نيوز عربية".
وفتح الله لمغاري من مواليد سنة 1940 بمدينة فاس، وهو ملحن وكاتب كلمات أغان ومغن، وواحد من رواد ومؤسسي الأغنية المغربية، ويعرف على نطاق واسع بأغنيته الشهيرة "رجال الله".
كما قدم الراحل عددا من الأعمال الفنية التي لا يزال محبوه من الجمهور المغربي يتغنى بها ويرددها في كل الأماكن والأزمنة، وكان منها أغان كتب كلماتها فتح الله لمغاري من قبيل "الصنارة" و"مغيارة" و"محال ينساك البال" و"كأس البلار" و"ضاعت لي نوارة" وغيرها.