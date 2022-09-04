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دنيا

تحذير من ثغرة أمنية في تيك توك

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4 سبتمبر 2022 08:28

 أصدر باحثون في مايكروسوفت تحذيراً بشأن ثغرة أمنية في تطبيق تيك توك الشهير، كان من الممكن أن تسمح للمتسللين بسرقة حسابات الأشخاص.

وكشفوا في منشور عن خطأ في التطبيق على نظام أندرويد، وفق صحيفة The Sun البريطانية. وفق موقع العربية نت.


غير أنه لحسن الحظ، تم إصلاح الخلل "شديد الخطورة" المسمى CVE-2022-28799، فيما لا يوجد دليل على أن المهاجمين استخدموها لاختراق الحسابات.

ولو استغل المتسللون عيب البرنامج، كان بإمكانهم الوصول إلى الحسابات بنقرة واحدة.

فقد كان من الممكن إرسال رابط ضار عبر البريد الإلكتروني أو خدمات المراسلة الأخرى عبر الإنترنت. وإذا قام المستلم بالنقر، فسيتم اختراق حسابه على الفور.

وكتبت مايكروسوفت في منشور أن "الثغرة الأمنية سمحت بتجاوز التحقق من الرابط العميق للتطبيق".

وتم رصد الخطأ بواسطة فريق 365 Defender Research التابع لمايكروسوفت، والذي أبلغ تيك توك به. ولاحقاً قام تيك توك بإصلاح المشكلة، مؤكداً أنه "لا يوجد دليل" على استغلال الخطأ من قبل جهات سيئة.

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المصدر: وكالات
ثغرة أمنية
تيك توك
مايكروسوفت
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