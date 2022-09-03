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توجيه تُهم لشاب هدد بإسقاط طائرة على متجر

الطائرة تهبط في حقل زراعي
4 سبتمبر 2022 00:40

قال مسؤولون محليون، السبت، إن تهما عديدة وجهت لقائد طائرة صغيرة هدد بالسقوط بها عمدا على أحد المتاجر في ولاية مسيسيبي الأميركية.
وهبط الشاب، ويدعى كوري وين باترسون، بالطائرة في حقل زراعي دون وقوع أي إصابات. ولم تعرف دوافعه بعد.
كانت الشرطة في مدينة توبيلو بالولاية قد قالت إنها تحدثت مباشرة إلى الطيار وأخلت المتجر ومحطة وقود.
وقال جون كواكا قائد شرطة توبيلو، في مؤتمر صحفي، إن  باترسون محتجز وقد وجهت إليه تهم ارتكاب سرقة كبرى والقيام بتهديدات إرهابية، مضيفا أن من المتوقع توجيه تهم أخرى اتحادية إليه.
وأضاف مسؤول الشرطة أن الشاب يعمل في تزويد الطائرات بالوقود.
وأوضح كواكا أنه بينما يبدو أن باترسون تلقى بعض تعليمات الطيران، فإنه لم يحصل على ترخيص لمزاولة مهنة الطيار.

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