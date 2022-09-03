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«التنمية الأسرية» تعزِّز التوازن بين البيت والعمل

سعادة الآباء والأبناء تتطلب عدة مهارات (أرشيفية)
4 سبتمبر 2022 01:56

لكبيرة التونسي (أبوظبي) 

سعياً منها لتعزيز التوازن، وتحقيق السعادة لجميع أفراد الأسرة، تعمل مؤسسة التنمية الأسرية ضمن خدمة التوازن بين البيت والعمل على تنفيذ عدد من الورش خلال شهر سبتمبر الحالي. ويأتي ذلك بهدف تمكين المرأة من التخطيط للحياة السليمة، ورفع قدراتها وصقل مهاراتها لتحديد أولويات العمل والأسرة، بالإضافة إلى تعزيز التمكين الأسري.

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تحديد الأدوار
تتناول ورش التوازن بين الأسرة والعمل عدداً من المواضيع المجتمعية التي تخدم الأفراد وتشجعهم على اتباع ممارسات تحقق لهم التوازن في حياتهم الاجتماعية والمهنية، منها «اكتسب مهارات التوازن بين الأسرة والعمل»، «الذكاء العاطفي مفتاح التوازن» و«حدد أدوارك الأسرية ومهامك الوظيفية». واستهلت سلسلة البرامج المدربة سلمى صياح المنصوري بورشة «اكتسب مهارات التوازن بين الأسرة والعمل»، مؤكدة أن المشارِكات يتعلمن كيفية تحديد الأدوار وفقاً لأولوياتهن، وكيفية اتخاذ قرارات التفضيل بين المهام والأدوار الخاصة بالأسرة والعمل.
مهارات التواصل
وقالت المنصوري: هناك العديد من الأدوار التي يؤديها الإنسان في مختلف الأمور، والوعي بها والاهتمامات المتنوعة تجعل الفرد ينظر إلى الحياة بنظرة شمولية، ما يساعدنا على تحقيق النمو المتوازن في كل الالتزامات، للوصول إلى النجاح الحقيقي. وأكدت المنصوري، أن الأدوار المطلوبة من كل شخص، هي مهام متكاملة ومترابطة وليست منفصلة. وذكرت أن دور المرأة في العمل يجعلها تتعرف على العديد من المتغيرات الاجتماعية، وتكون المرأة أكثر وعياً أثناء تربية الأبناء، ما ينمي مهارات التواصل والتعاطف لتربية الأبناء، والتي تعتبر هي نفسها اللازمة لتحقيق علاقات عمل جيدة.

برامج
تسعى مؤسسة التنمية الأسرية إلى تفعيل مجموعة من الأنشطة ضمن سلسلة البرامج والخدمات التعليمية والتثقيفية والترفيهية المتنوعة التي تحرص على تنفيذها خلال العام، وذلك بهدف تعزيز التواصل الإيجابي وتنمية المهارات الاجتماعية لدى أفراد الأسرة والمجتمع.

مؤسسة التنمية الأسرية
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