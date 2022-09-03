ليلى علوي تدافع عن «الستات»

علي عبد الرحمن (القاهرة)

تعاقدت الممثلة ليلى علوي على بطولة فيلم «4 ستات شداد»، وتجسد شخصية شهيرة تدافع عن حقوق المرأة، في إطار اجتماعي حول قضايا المرأة المستقلة والمعيلة التي تتحمل مسؤوليتها بمفردها. ويتناول العمل اختفاء دور الرجل في بعض الأحيان، وهو من تأليف وإخراج محمد صلاح أبو سيف. ويشهد الفيلم عودة ليلى علوي وإلهام شاهين إلى العمل السينمائي مجدداً بعد غياب 26 عاماً، منذ أن شاركتا في فيلم «يا دينا يا غرامي»، عام 1996، وهو التعاون السادس لهما خلال مسيرتهما الفنية. وتنتظر ليلى طرح فيلم «التاريخ السري لكوثر»، وتجسد شخصية إعلامية محجبة بإحدى القنوات الشهيرة، تناقش القضايا المختلفة وتستضيف رجال أعمال وسيدات المجتمع في برنامجها. وهي معروفة بآرائها المتشددة وتنتمي إلى حزب تأسس بعد ثورة 25 يناير.

وتدور الأحداث في إطار الدراما الاجتماعية السياسية، حول الجماعات المتطرفة، تأليف وإخراج محمد أمين، ويشارك في بطولته محسن محيي الدين وزينة. وتستعد ليلى علوي لتقديم الجزء الثاني من الفيلم الكوميدي «ماما حامل»، الذي تدور أحداثه حول أسرة لديها ابنان أحدهما طبيب والآخر مخرج إعلانات لا يريدان خوض تجربة الزواج، على الرغم من محاولات والديهما، ثم تفاجأ الأسرة بحمل الأم، تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم، ويشارك في بطولته بيومي فؤاد ونانسي صلاح.