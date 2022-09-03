الأحد 4 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

ليلى علوي تدافع عن «الستات»

ليلى علوي تدافع عن «الستات»
4 سبتمبر 2022 01:56

علي عبد الرحمن (القاهرة) 

تعاقدت الممثلة ليلى علوي على بطولة فيلم «4 ستات شداد»، وتجسد شخصية شهيرة تدافع عن حقوق المرأة، في إطار اجتماعي حول قضايا المرأة المستقلة والمعيلة التي تتحمل مسؤوليتها بمفردها. ويتناول العمل اختفاء دور الرجل في بعض الأحيان، وهو من تأليف وإخراج محمد صلاح أبو سيف. ويشهد الفيلم عودة ليلى علوي وإلهام شاهين إلى العمل السينمائي مجدداً بعد غياب 26 عاماً، منذ أن شاركتا في فيلم «يا دينا يا غرامي»، عام 1996، وهو التعاون السادس لهما خلال مسيرتهما الفنية. وتنتظر ليلى طرح فيلم «التاريخ السري لكوثر»، وتجسد شخصية إعلامية محجبة بإحدى القنوات الشهيرة، تناقش القضايا المختلفة وتستضيف رجال أعمال وسيدات المجتمع في برنامجها. وهي معروفة بآرائها المتشددة وتنتمي إلى حزب تأسس بعد ثورة 25 يناير.
 وتدور الأحداث في إطار الدراما الاجتماعية السياسية، حول الجماعات المتطرفة، تأليف وإخراج محمد أمين، ويشارك في بطولته محسن محيي الدين وزينة. وتستعد ليلى علوي لتقديم الجزء الثاني من الفيلم الكوميدي «ماما حامل»، الذي تدور أحداثه حول أسرة لديها ابنان أحدهما طبيب والآخر مخرج إعلانات لا يريدان خوض تجربة الزواج، على الرغم من محاولات والديهما، ثم تفاجأ الأسرة بحمل الأم، تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم، ويشارك في بطولته بيومي فؤاد ونانسي صلاح.

ليلى علوي
آخر الأخبار
تعبيرية
دنيا
توجه لاستخدام الساعة البيولوجية في مواجهة الأمراض
اليوم 17:48
بالصور.. «مفاجآت صيف دبي» تختتم فعاليات يوبيلها الفضي
دنيا
بالصور.. «مفاجآت صيف دبي» تختتم فعاليات يوبيلها الفضي
اليوم 17:44
إسرائيل تعتزم إتاحة لقاح ضد «كورونا» لهذه الفيئة
عربي ودولي
إسرائيل تعتزم إتاحة لقاح ضد «كورونا» لهذه الفيئة
اليوم 17:35
أرشيفية
عربي ودولي
قتلى في انهيار مبنى بنيجيريا والبحث عن ناجين
اليوم 17:34
أرشيفية
عربي ودولي
إسرائيل ستحظر بوينج 747 والطائرات ذات الأربعة محركات
اليوم 17:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©