منى زكي «معلمة دولية»

القاهرة (الاتحاد)

بدأت الممثلة منى زكي التحضير مجدداً لمسلسلها «لام الشمسية» الذي كانت تستعد له العام الماضي، وخرج من السباق الرمضاني بسبب ضيق الوقت. وتجسد فيه شخصية معلمة في إحدى المدارس الدولية، وتدور أحداثه حول مجموعة من القضايا الأسرية، تأليف مريم نعوم، إخراج كريم الشناوي، ويشارك في بطولته إياد نصار وناردين فرج.

وكشفت منى عن موعد طرح فيلمها «القاهرة مكة» بدور العرض فى ديسمبر المقبل خلال موسم رأس السنة الميلادية، وتجسد خلاله دور سيدة تقرر أداء مناسك الحج مع والدها سعياً للتوبة.

وتنتظر منى زكي موعد عرض فيلمها «الجواهرجي»، الذي تدور أحداثه في إطار الكوميديا الاجتماعية، حول تاجر مجوهرات يقع في العديد من المتاعب والمواقف المحرجة بسبب زوجته، تأليف عمر طاهر، إخراج إسلام خيري، ويشارك في بطولته محمد هنيدي وتارا عماد. ويشهد العمل تعاوناً ثانياً بين منى وهنيدي، بعد 24 عاماً منذ فيلم «صعيدي في الجامعة الأميركية» عام 1998.