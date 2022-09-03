الأحد 4 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

للمرة الثانية إلغاء محاولة إطلاق «أرتميس» إلى القمر

للمرة الثانية إلغاء محاولة إطلاق «أرتميس» إلى القمر
4 سبتمبر 2022 01:56

كيب كنافيرال (فلوريدا) (رويترز) 

أخبار ذات صلة
صور.. إلغاء ثاني محاولة لإطلاق صاروخ «أرتميس» إلى القمر
هل أصبح بإمكاننا العيش على سطح المريخ؟

للمرة الثانية خلال خمسة أيام، أوقفت إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) أمس العد التنازلي وأجلت محاولة كانت مقررة لإطلاق صاروخ عملاق من الجيل الجديد في أولى مهام برنامجها «أرتميس» المقرر أن يشمل رحلات من القمر إلى المريخ، وجاء إلغاء أحدث محاولة لإطلاق صاروخ (نظام الإطلاق الفضائي)، الذي يعادل طوله مبنى مؤلفا من 32 طابقا، مع الكبسولة أوريون من كيب كنافيرال بولاية فلوريدا بعد محاولات متكررة من الفنيين لإصلاح تسريب لوقود الهيدروجين السائل فائق التبريد الذي يتم ضخه في خزانات وقود المرحلة الأساسية للمركبة.

مهمة أرتميس
وكالة الفضاء الأميركية
ناسا
آخر الأخبار
بالصور.. «مفاجآت صيف دبي» تختتم فعاليات يوبيلها الفضي
دنيا
بالصور.. «مفاجآت صيف دبي» تختتم فعاليات يوبيلها الفضي
اليوم 17:44
إسرائيل تعتزم إتاحة لقاح ضد «كورونا» لهذه الفيئة
عربي ودولي
إسرائيل تعتزم إتاحة لقاح ضد «كورونا» لهذه الفيئة
اليوم 17:35
أرشيفية
عربي ودولي
قتلى في انهيار مبنى بنيجيريا والبحث عن ناجين
اليوم 17:34
أرشيفية
عربي ودولي
إسرائيل ستحظر بوينج 747 والطائرات ذات الأربعة محركات
اليوم 17:31
خلال توقيع الاتفاقية
الاقتصادي
«بيور هيلث» تستثمر نصف مليار دولار في الولايات المتحدة
اليوم 17:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©