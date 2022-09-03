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دنيا

جاين فوندا تحارب السرطان

جاين فوندا تحارب السرطان
4 سبتمبر 2022 01:56

 نيويورك (أ ف ب)

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أعلنت الممثلة الأميركية جاين فوندا إصابتها بالسرطان، معربةً عن تفاؤلها في شأن فرص تعافيها، وكتبت الممثلة الحائزة جائزة أوسكار والبالغة 84 سنة في حسابها عبر انستغرام: «شُخّصت بمرض ليمفوما لاهودجكينية»، وهو نوع من السرطان يصيب الجهاز الليمفاوي، وتابعت: «هذا السرطان يمكن الشفاء منه، و80% من المصابين به ينجون»، وأضافت: «أنا محظوظة لأنّني أستفيد من تأمين صحي ويمكنني تلقي أفضل العلاجات والتعامل مع أنجح الأطباء، أدرك أنني أتمتّع بهذه الميزة، لكنّ الأمر محزن لأنّ عدداً كبيراً من الأميركيين لا تتاح لهم الرعاية الصحية الجيدة التي أتلقاها، وهذا غير عادل».

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