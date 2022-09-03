الأحد 4 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

عودة «روك إن ريو» إلى البرازيل

عودة «روك إن ريو» إلى البرازيل
4 سبتمبر 2022 01:56

ريو دي جانيرو (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
تونس والبرازيل ودياً 27 سبتمبر في باريس
مواجهة قوية بين بولسونارو ولولا في أول مناظرة في سباق الرئاسة بالبرازيل

عاد مهرجان «روك إن ريو» في ريو دي جانيرو وعلى جدوله حفلات لكلّ من المغني الكندي جاستن بيبر ونجمة البوب البريطانية دوا ليبا وفرقة كولدبلاي البريطانية، فيما يُتوقّع أن يستقطب خلال سبعة أيام نحو 700 ألف متفرّج، وتوقف المهرجان  ثلاث سنوات بسبب جائحة كوفيد-19، وعلى غرار دوراته السابقة، جرى اختيار الفنانين المشاركين بصورة انتقائية، لتنطلق من جديد موسيقى الميتال في المهرجان والبوب والهيب هوب والموسيقى البرازيلية والفونك كاريوكا، وسيُلقي المهرجان الضوء على غابة الأمازون من خلال عرضه صوراً بانورامية تبرز الغابة الاستوائية الأكبر في العالم والتي تضررت بشدة جراء الحرائق التي طالتها.

البرازيل
آخر الأخبار
بالصور.. «مفاجآت صيف دبي» تختتم فعاليات يوبيلها الفضي
دنيا
بالصور.. «مفاجآت صيف دبي» تختتم فعاليات يوبيلها الفضي
اليوم 17:44
إسرائيل تعتزم إتاحة لقاح ضد «كورونا» لهذه الفيئة
عربي ودولي
إسرائيل تعتزم إتاحة لقاح ضد «كورونا» لهذه الفيئة
اليوم 17:35
أرشيفية
عربي ودولي
قتلى في انهيار مبنى بنيجيريا والبحث عن ناجين
اليوم 17:34
أرشيفية
عربي ودولي
إسرائيل ستحظر بوينج 747 والطائرات ذات الأربعة محركات
اليوم 17:31
خلال توقيع الاتفاقية
الاقتصادي
«بيور هيلث» تستثمر نصف مليار دولار في الولايات المتحدة
اليوم 17:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©