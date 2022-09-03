عودة «روك إن ريو» إلى البرازيل

ريو دي جانيرو (أ ف ب)

عاد مهرجان «روك إن ريو» في ريو دي جانيرو وعلى جدوله حفلات لكلّ من المغني الكندي جاستن بيبر ونجمة البوب البريطانية دوا ليبا وفرقة كولدبلاي البريطانية، فيما يُتوقّع أن يستقطب خلال سبعة أيام نحو 700 ألف متفرّج، وتوقف المهرجان ثلاث سنوات بسبب جائحة كوفيد-19، وعلى غرار دوراته السابقة، جرى اختيار الفنانين المشاركين بصورة انتقائية، لتنطلق من جديد موسيقى الميتال في المهرجان والبوب والهيب هوب والموسيقى البرازيلية والفونك كاريوكا، وسيُلقي المهرجان الضوء على غابة الأمازون من خلال عرضه صوراً بانورامية تبرز الغابة الاستوائية الأكبر في العالم والتي تضررت بشدة جراء الحرائق التي طالتها.