عيد ميلاد سلحفاة برأسين

جنيف (أ ف ب)

تلقّى ذكر السلحفاة «يانوس»، وهو أكبر سلحفاة برأسين سناً في العالم، في عيد مولده الخامس والعشرين زهوراً قابلة للأكل، قدمها له متحف جنيف للتاريخ الطبيعي، وأوضح مدير المتحف أرنو مايدير أن متوسط عمر «يانوس» سيكون قصيراً جداً لو عاش في البرية، لعدم قدرته على دخول رأسيه إلى قوقعته، مشيراً إلى أن «يانوس» لديه كذلك قلبان وزوجا رئتين ومعدتان، وتتوافر له جلسات تنظيف ونزهة يومية، كما أجرى مؤخراً عملية جراحية لإزالة حصوة في مثانته، وفقس يانوس قبل 25 عاماً في قسم الحيوانات في المتحف، من بيضة استعارها المتحف من أحد الأفراد، ووافق الأخير على ترك ذكر السلحفاة في المتحف بعد خروجه من البيضة بعدما وعدته الإدارة بتوفير رعاية جيدة له.