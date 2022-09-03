طيار يهدد بإسقاط طائرة على متجر

قالت الشرطة، اليوم السبت، إن قائد طائرة صغيرة يهدد بالسقوط بها عمدا على أحد المتاجر في ولاية مسيسبي الأميركية، ما أدى إلى إخلاء المتجر. وأعلنت شرطة مدينة "توبيلو" في الولاية أنها تلقت بلاغا بالتهديد في وقت سابق اليوم السبت وبدأت في التحدث مباشرة إلى الطيار. وقالت، في بيان على موقع فيسبوك "مع تحرك طائرة من هذا النوع، تكون منطقة الخطر أكبر بكثير حتى من توبيلو". وأضافت أنه تم إخلاء متجر "وول مارت" ومحطة للوقود وتفريق الناس. ونُشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لما قيل إنها الطائرة التي تحلق في دوائر على ارتفاع منخفض فوق المتجر. وذكرت صحيفة "ديلي جورنال" أن الطيار يعمل في مطار "توبيلو".