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«جيمس ويب» يواصل التقاط صور مدهشة من الفضاء

صورة كوكب خارجي التقطها التلسكوب "جيمس ويب"
3 سبتمبر 2022 18:09

يواصل التلسكوب الفضائي «جيمس ويب» إذهال العلماء بالصور المدهشة التي يلتقطها من الفضاء والتي تشكل نقطة تحول لعلم الفلك.
والتقط التلسكوب أول صورة مباشرة لكوكب خارج المجموعة الشمسية، على ما أعلنت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) في منشور.
والصورة المُلتقطة هي لكوكب غازي عملاق غير قابل للحياة استناداً إلى مفهوم البشر.
ونقلت ناسا عن ساشا هينكلي، وهي أستاذة في الفيزياء الفلكية في جامعة «إكستر»، قولها إنّ ما حققه هذا التلسكوب «يشكل نقطة تحول ليس فقط له، بل لعلم الفلك عموماً»..
ويفوق حجم الكوكب، المسمّى «HIP 65426 b»، حجم كوكب المشتري بستة إلى 12 مرة، وهو رقم تقديري ينبغي أن يؤكده التلكسوب.
وذكرت ناسا أنّ الكوكب يُعدّ صغيراً مقارنةً بالكواكب، وتحديداً بالأرض التي يعود تاريخها إلى 4,5 مليار سنة.
وهذه ليست المرة الأولى التي تلتقط فيها صورة مباشرة لكوكب خارج المجموعة الشمسية، إذ سبق للتلسكوب الفضائي «هابل»، الذي أطلق عام 1990 ولا يزال قيد التشغيل، أن أنجز هذه المهمة.
وأوضحت ناسا أنّ هذه الصورة «من شأنها أن توضح المسار الذي على جيمس ويب اتباعه في عملية استكشاف الكواكب».
وتابعت وكالة الفضاء الأميركية أنّ تمكّن «جيمس ويب» من التقاط الصورة «يشير إلى وجود الاحتمالات المستقبلية لدراسات العوالم البعيدة».
ونُشرت الصورة بأربع نسخ استُخدم في كل منها مرشح ضوئي مختلف.
وتم تمييز الكوكب عن نجمه بسهولة بفضل المسافة الكبيرة التي تفصلهما.
وقال أرين كارتر، وهو باحث في جامعة كاليفورنيا في سانتا كروز وعمل على تحليل اللقطات، إنّ «الحصول على هذه الصورة كان بمثابة البحث عن كنز في الفضاء».

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المصدر: آ ف ب
تلسكوب جيمس ويب
الفضاء
كوكب
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