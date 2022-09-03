علي عبدالخالق.. «مخرج البسطاء»

محمد قناوي (القاهرة)

أعجب المخرج المصري علي عبدالخالق بأفلام عز الدين ذو الفقار«الرجل الثاني» و«الشموع السوداء» و«نهر الحب»، وشاهد أفلام Psycho وThe Birds وRope وسواها للمخرج الإنجليزي ألفريد هتشكوك. وهكذا راوده حلم الإخراج السينمائي، فالتحق بقسم الإخراج في المعهد العالي للسينما وأعلن وقتها قائلاً: «سأصبح مخرجاً سينمائياً شهيراً». رحل علي عبدالخالق مساء الجمعة 2 سبتمبر 2022 عن عمر ناهز الـ 78 عاماً إثر إصابته بمرض السرطان، تاركاً رصيداً سينمائياً حافلاً يضم 37 فيلماً متنوعاً، وكان صاحب الرصيد الأكبر من الأفلام الوطنية.

بعد تخرجه في المعهد عام 1966 عمل مساعداً لفترة ثم اتجه إلى إخراج الأفلام التسجيلية، ومن أشهرها فيلمه التسجيلي «أنشودة الوداع» الذي حصل على العديد من الجوائز الدولية من مهرجانات الأفلام التسجيلية والقصيرة، ومنها الجائزة الثانية من مهرجان «ليبزج» السينمائي بألمانيا، كما حصل فيلمه «السويس مدينتي» على الجائزة الأولى من مهرجان وزارة الثقافة الأول للأفلام التسجيلية عام 1970.

ساعدت معاصرة علي عبدالخالق، المولود عام 1944، لأحداث عدة أبرزها نكسة عام 1967 على تشكيل فكره، فلم يكن غريباً أن تدور أحداث أول فيلم له «أغنية على الممر» إنتاج عام 1972، عن تلك الحرب التي جاءت نتائجها محبطة للآمال على مختلف المستويات. وأصبح الفيلم بمثابة شهادة ميلاد للسينما الواقعية بعد فترة من الأفلام التي تبعد كل البعد عن معايشة واقع المواطن المصري، وحقق الفيلم نجاحاً فنياً هائلاً، وحصل على الجائزة الثانية من مهرجان «كارلو فيفاري»، وجائزة من مهرجان «طشقند» السينمائي.

وبعد «أغنية على الممر»، باتت الحرب والصراعات السياسية والقضايا الجاسوسية والوطنية والاجتماعية تشغل بال عبدالخالق، ليخرج فيلم «إعدام ميت» عام 1985، وبعده بعامين «بئر الخيانة»، ثم «إعدام ميت»، «الكيف»، «جري الوحوش»، «العار»، «الوحل»، وسواها. وفي عام 1999 قام بإخراج فيلم «الكافير»، ثم فيلم «يوم الكرامة» عام 2004.

اهتم علي عبدالخالق بإخراج الأفلام التي تناقش قضايا اجتماعية متنوعة، وبدورها تعكس واقعاً ملموساً يحضر بقوة في المجتمع المصري، وكانت أبرز تلك القضايا التغييرات التي طرأت عقب الانفتاح الاقتصادي، والتي ظهرت في فيلم «الحب وحده لا يكفي»، إنتاج عام 1980، وأزمة البيروقراطية التي ظهرت بقوة في فيلم «أربعة في مهمة رسمية» إنتاج عام 1987، وكارثة سرقة الأعضاء البشرية في فيلم «الحقونا» إنتاج عام 1989، وتفشي مشكلة الاغتصاب في فيلم «اغتصاب»، إنتاج العام نفسه، والصراع بين الدجل والخرافات والعلم والمنطق في أفلام: «البيضة والحجر» إنتاج عام 1990، و«عتبة الستات» إنتاج عام 1995. وجعله ذلك الخط الاجتماعي الذي برع في إخراجه من أهم المخرجين المنتمين لمدرسة الواقعية الجديدة في السينما المصرية.

غلف علي عبدالخالق كل أفلامه بطابع الكوميديا ليكسر حدة القضايا الاجتماعية التي تناقشها، لتكون الكوميديا السوداء السمة البارزة على الرغم من المشاكل الجادة التي تتناولها. وقد اعتزل الإخراج السينمائي عام 2009 مبرراً ذلك بسيطرة سينما النجم على المجال، وتحكّم النجوم في صناعة الأفلام.

واتجه المخرج علي عبدالخالق بعد ذلك إلى الدراما التلفزيونية، حيث قدم عدة مسلسلات حققت نجاحاً منها «نجمة الجماهير»، «البوابة الثانية»، «أولاد عزام»، «أصحاب المقام الرفيع» و«أحلامنا الحلوة».

نجاح المخرج علي عبدالخالق لم يقتصر على الإخراج فقط، ولكنه شارك بالإخراج والتأليف معاً في 4 أفلام. وفي عام 1982 قام بكتابة وإخراج فيلم «وضاع حبى هناك» بطولة حسين فهمى، والفيلم الثاني في العام نفسه «إنهم يسرقون عمري» بطولة محمود المليجي وأبو بكر عزت، والفيلم الثالث عام 1983 «السادة المرتشون» بطولة محمود ياسين، محمود عبد العزيز وسعيد صالح، أما الفيلم الرابع والأخير عام 1987 فكان «أربعة في مهمة رسمية» بطولة أحمد زكى ونورا.

وكعادة المخرجين، بعضهم يحاول خوض تجربة التمثيل في الأعمال السينمائية أو الدرامية، وهو ما حدث مع المخرج علي عبدالخالق الذي خاض هذه التجربة في فيلم واحد في مشواره الفني الطويل، وهو «الكافير» الذي جسد خلاله دور كمال عبد العزيز سفير مصر في فرنسا.