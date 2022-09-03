توم كروز.. ماذا لو لم يكن نجماً؟

أبوظبي (الاتحاد)

كشف موقع The Things الكندي أن توم كروز كان يتدرب ليصبح كاهناً كاثوليكياً، لأنه شاب متدين يرغب في دخول مدرسة سانت فرانسيس اللاهوتية، قبل أن يصبح نجماً لامعاً في هوليوود.

وبالرغم من قضائه وقتاً طويلاً في الكنيسة وتحقيقه الحد الأدنى من العلامات المطلوبة في امتحان الذكاء المؤهل لدخول تلك المدرسة، وبالرغم من كونه بارعاً في الرياضة ونادي الدراما، لم يُسمح له بالبقاء فيها، لأنه لم يلتزم بقواعدها وقوانينها بشكل كامل.

وقرر توم كروز أن يجرب مهنة التمثيل، ليصبح نجماً في الثمانينيات، ثم أسطورة في التسعينيات، ويتحول إلى أيقونة في الألفية.

ومن أهم أعمال نجم هوليوود التي تُعتبر علامة في تاريخه السينمائي، دوره المبهر في سلسلة أفلام «المهمة المستحيلة» وأفلام «تابس» و«توب غان» و«مقابلة مع مصاص دماء» وسواها.