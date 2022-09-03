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براد بيت ينقذ "القطار السريع"!

براد بيت ينقذ "القطار السريع"!
3 سبتمبر 2022 15:35

أبوظبي (الاتحاد)
أكد النقاد أن الفضل يرجع للنجم براد بيت في إنقاذ الفيلم الجديد "القطار السريع"، بالرغم من مشاركة العديد من الأسماء الشهيرة في هذا العمل، مثل ساندرا بولوك، آرون تايلور وجوي كينغ. وأجمعوا على أنه أسطورة ولا يزال في الصدارة كأحد أكبر النجوم في هوليوود.
وتباينت آراء النقاد والمعجبين حول الفيلم الذي أثار جدلاً كبيراً حيث تطلب تصويره مجهوداً بدنياً ومشاهد قتال حقيقية استطاع بيت تنفيذها بعد تلقيه تدريباً عملياً على المعارك.
ونال الفيلم رضا النقاد بنحو 53 %، في حين أنه لاقى نجاحاً بين الجمهور بنسبة 83 %. 

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وبالرغم من الفارق الكبير بين النسبتين، إلا أن الجميع أقروا بأن نجاح الفيلم يعود إلى مجهود براد بيت الكبير وتمتعه بروح الدعابة والكوميديا التي وظفها في خدمة العمل، وحل المشاكل بين النجوم المشاركين فيه، إلى جانب موهبته التي لا جدال عليها، إذ إنه ليس مجرد ممثل يعتمد على جاذبيته، بل على موهبته الفذة. وأوضح موقع The Things الكندي الذي يهتم بأخبار المشاهير أن بيت (58 عاماً) الذي لعب دور البطولة في عدد لا يحصى من الأفلام الناجحة، وفاز بأكبر الجوائز، وعمل كمنتج في عدد من المشاريع، أقر بأنه يعتبر نفسه في الفصل الأخير من التمثيل، لذلك يريد تصميمه كما يريد، ويعمل بلا كلل.

براد بيت
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