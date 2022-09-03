4 عادات تُبعد السرطان

ترجمة: عزة يوسف

أثبتت دراسات حديثة أن التغييرات الصحية يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالسرطان. وقدم موقع Cancer Search البريطاني بعض العادات التي يمكن الالتزام بها للمساعدة على ذلك.

1 - الإقلاع عن التدخين:

يعتبر التوقف عن التدخين أفضل شيء يمكن فعله لتقليل خطر الإصابة بالسرطان، فالمواد الكيميائية الموجودة في السجائر تؤثر على صحة أعضاء الجسم بالكامل وليس فقط على الرئتين.

2 - الوزن الصحي:

يتمتع صاحب الوزن الصحي بالعديد من الفوائد الأخرى، أهمها تقليل خطر الإصابة بالسرطان.

3 - نظام غذائي:

يؤدي التركيز على الأطعمة والمشروبات المغذية إلى تقليل خطر الإصابة بالسرطان، ويجب تناول الكثير من الفاكهة والخضروات والحبوب الكاملة الغنية بالألياف والبروتينات الصحية، وتجنب اللحم الأحمر والمعالج، والأطعمة والمشروبات المليئة بالسكر عالية السعرات الحرارية.

4 - التعرض للشمس

يجب تجنب التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة في أوقات الذروة، مع اتخاذ الإجراءات الآمنة لتجنب الإصابة بسرطان الجلد. إذ يؤدي التعرض للأشعة فوق البنفسجية إلى تلف خلايا الجلد، لذا عندما تكون الشمس متوهجة يجب حماية الجلد بالبقاء في الظل أو تغطية الوجه والجسم مع استخدام الكريم الواقي.