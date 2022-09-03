الأحد 4 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

4 نصائح للصغار.. قبل النشر الإلكتروني

4 نصائح للصغار.. قبل النشر الإلكتروني
3 سبتمبر 2022 13:08

أبوظبي (الاتحاد)
وسائل التواصل الاجتماعي عالم ضخم لا نعرف من يتابع فيه أخبارنا أو يشاهد ما ننشره، لذلك أوضح موقع All Pro Dad الأميركي المتخصص بشؤون الأسرة، أهم الأمور التي يتعيّن على الأبناء التنبه لها:
1- التأكيد على الأطفال أنه لا توجد خصوصية على الإنترنت وأن جميع أصدقائهم وأقربائهم ومعارفهم وأشخاص آخرين لا يعرفونهم، يمكنهم رؤية كل ما ينشرونه.
2- تعليم أطفالنا وضع أنفسهم موضع الآخرين ومحاولة التفكير في نظرة وشعور الأشخاص الذين سوف يقرأون منشوراتهم أو يسمعون عنها. وأن يسألوا أنفسهم: هل سوف نتسبب بإحراج لأحد أو نجرح مشاعره أو نتسبب له بالضيق؟
3- عندما ينشر أطفالنا أي منشور، عليهم أن يدركوا أنه يمثلهم، لذا عليهم إدراك أنه سيتم الحكم على شخصياتهم وآرائهم حول مختلف القضايا بناءً على محتوى منشوراتهم.
4- يجب أن يدرك طفلك أن منشوره لا يمثل من ينشره فحسب، إنما جميع المحيطين به مثل والديه وأفراد عائلته وأصدقائه، وبالتالي ينعكس على جميع من حوله.

أخبار ذات صلة
بالصور.. «مفاجآت صيف دبي» تختتم فعاليات يوبيلها الفضي
إسرائيل تعتزم إتاحة لقاح ضد «كورونا» لهذه الفيئة
آخر الأخبار
بالصور.. «مفاجآت صيف دبي» تختتم فعاليات يوبيلها الفضي
دنيا
بالصور.. «مفاجآت صيف دبي» تختتم فعاليات يوبيلها الفضي
اليوم 17:44
إسرائيل تعتزم إتاحة لقاح ضد «كورونا» لهذه الفيئة
عربي ودولي
إسرائيل تعتزم إتاحة لقاح ضد «كورونا» لهذه الفيئة
اليوم 17:35
أرشيفية
عربي ودولي
قتلى في انهيار مبنى بنيجيريا والبحث عن ناجين
اليوم 17:34
أرشيفية
عربي ودولي
إسرائيل ستحظر بوينج 747 والطائرات ذات الأربعة محركات
اليوم 17:31
خلال توقيع الاتفاقية
الاقتصادي
«بيور هيلث» تستثمر نصف مليار دولار في الولايات المتحدة
اليوم 17:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©