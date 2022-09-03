4 نصائح للصغار.. قبل النشر الإلكتروني

أبوظبي (الاتحاد)

وسائل التواصل الاجتماعي عالم ضخم لا نعرف من يتابع فيه أخبارنا أو يشاهد ما ننشره، لذلك أوضح موقع All Pro Dad الأميركي المتخصص بشؤون الأسرة، أهم الأمور التي يتعيّن على الأبناء التنبه لها:

1- التأكيد على الأطفال أنه لا توجد خصوصية على الإنترنت وأن جميع أصدقائهم وأقربائهم ومعارفهم وأشخاص آخرين لا يعرفونهم، يمكنهم رؤية كل ما ينشرونه.

2- تعليم أطفالنا وضع أنفسهم موضع الآخرين ومحاولة التفكير في نظرة وشعور الأشخاص الذين سوف يقرأون منشوراتهم أو يسمعون عنها. وأن يسألوا أنفسهم: هل سوف نتسبب بإحراج لأحد أو نجرح مشاعره أو نتسبب له بالضيق؟

3- عندما ينشر أطفالنا أي منشور، عليهم أن يدركوا أنه يمثلهم، لذا عليهم إدراك أنه سيتم الحكم على شخصياتهم وآرائهم حول مختلف القضايا بناءً على محتوى منشوراتهم.

4- يجب أن يدرك طفلك أن منشوره لا يمثل من ينشره فحسب، إنما جميع المحيطين به مثل والديه وأفراد عائلته وأصدقائه، وبالتالي ينعكس على جميع من حوله.