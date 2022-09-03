3 علامات لحذاء غير مناسب

ترجمة: عزة يوسف يؤثر الحذاء غير المناسب على صحة القدمين، ويضر بوضعية الجسم ويزيد من تعرض الظهر للإصابة. وكشف موقع The Healthy الأميركي لنصائح الصحة عن علامات الحذاء غير المناسب.

الآلام:

كشفت الدراسات أن ألم القدمين أو الركبتين أو أسفل الظهر قد يكون ناجماً بالفعل عن المقاس غير الصحيح للحذاء، ما يتسبب بألم ومشكلات مثل تشوه إصبع القدم الأصغر ومسمار القدم.

التقرحات:

تحدث التقرحات عندما يحتك جلد القدمين بالحذاء، ما يتسبب بانفصال لخلايا الجلد في هذه المنطقة وسيلانها بسبب الاحتكاك المستمر، وهي دلالة على ضرورة استبدال الحذاء.

احمرار القدم:

على الرغم من أنها من العلامات التي لا يتنبه إليها البعض، إلا أن احمرار القدم من علامات الحذاء السيئ. فالأحذية الضيقة للغاية قد تؤدي إلى مرض القدم الرياضي، الذي يعتبر عدوى فطرية تحدث إذا ظلت القدم المتعرقة مقيدة في حذاء ضيق. ويمكن أن تتسبب الأحذية الضيقة أيضاً باحمرار القدم بسبب نقص تدفق الدم إلى القدم، ما يؤدي إلى التشنج والألم.