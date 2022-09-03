المكياج «المشاكس».. صيحة الخريف

علي عبد الرحمن (القاهرة)

يظهر المكياج جمال وأنوثة المرأة، لذلك تسعى دائماً إلى مواكبة أحدث الصيحات التي تجعل إطلالتها متجددة وعصرية ونابضة بالحياة. وتُعتبر النجمات البوصلة التي تعبر من خلالها أي امرأة على كتالوج الجمال لتلتقط منه كل جديد، ووضعت عروض الأزياء العالمية والمدونات الإلكترونية أنماطاً من صيحات المكياج التي من المتوقع أن نشاهدها على السجادة الحمراء في المهرجانات السينمائية المقبلة.

وكشفت خبيرة التجميل أسما الديب أن صيحات الجمال تتبدل مثل الموضة لتتماشى مع مختلف الأذواق، وهذا العام يتصدر المكياج الصارخ والعيون الجرافيكي الصيحات، بما يتناسب مع صاحبات الأسلوب المشاكس.

وأوضحت أسما أن «آيلاينر جرافيكي»، يمتد على كامل الجفن المتحرك بشكل مقوس ويتصل بخط أخر ممتد على كامل خط الرموش، ويكون باللون الأسود مع ظلال باللون الأصفر أو حسب الألوان المسيطرة في إطلالة الملابس، أو الاعتماد على هذا الرسم مع وضع «الآي شدو» الفاتح.

وأضافت خبيرة التجميل أنه من الممكن أيضاً اعتماد رسم «آيلاينر جرافيكي» بألوان مرحة، مثل الزهري وتنسيق ظلال عيون براقة ليمنحها مظهراً لافتاً ومنعشاً، كما يمكن مزج الأسود والأصفر بتدرج متناغم ليضيفا لمسة عصرية إلى المكياج.

وأشارت أسما إلى عودة صيحة ماكياج العيون «الجليتر» بقوة خلال موسم الخريف والشتاء، ومن الممكن اعتمادها بالألوان المختلفة، مثل الأزرق والباستيل والبرونزي والذهبي، على أن تكون متناغمة مع لون البشرة.

وأوضحت الديب أن اختيار أحمر الشفاه له دور كبير في صيحة المكياج، وبما أن المهرجانات السينمائية تقام مع بداية الخريف الذي يتميز بألوان الدفء، فلا غنى عن أحمر الشفاه المخملي، بالإضافة إلى البنفسجي الداكن والفوشيا والبرتقالي، مع اعتماد ماكياج خفيف للبشرة والعيون.

وعن حمرة الخدود، فإن نمط «البلاشر القوي» بالألوان المختلفة أحد أبرز اتجاهات صيحات ماكياج الخريف والشتاء، ومن الممكن اعتماده بطرق وألوان عدة، خصوصاً اللون الوردي الفاتح الكثيف على طول الخدين أو على تفاحة الخدين، أو استخدام اللون الكريمي تحت كريم الأساس، ما يجعل الوجه مشرقاً ومتوهجاً بشكل طبيعي.