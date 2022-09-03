4 نصائح لحياة زوجية مستقرة

أبوظبي (الاتحاد)

يؤدي الدعم بين الزوجين إلى الاحترام ويحسن الصحة النفسية والعقلية، وأوضحت منصة Master Class التعليمية الأميركية أن ثمة نصائح مهمة لتكون شريكاً داعماً، حيث يؤدي ذلك إلى إنشاء علاقة مستقرة:

1- الإصغاء: الاستماع إلى شريكك بإنصات مع الحفاظ على التواصل البصري، واحترام وجهة نظره.

2- احترام الخصوصية: وذلك يعتمد على شخصية شريكك، ومن الأفضل أن تسأله عن رغبته في البقاء بمفرده أم أنه يحتاج إلى وجودك بجانبه للدعم والمشاركة.

3- الاهتمام: حتى إذا كان شريكك لا يعاني من مشكلة أو يمر بوقت عصيب، فذلك لا يمنع من تخصيص بعض الوقت له لإجراء محادثات مفيدة.

4- التوازن: من المحتمل أن تجد صعوبة في تقديم الدعم لشريكك إذا كنت تشعر بأنك تفتقد الاهتمام باحتياجاتك منه، لذلك عليك الاهتمام بتعزيز صحتك النفسية والجسدية، إذ إن العلاقات الصحية تتطلب التوازن بحيث يشعر كلا الشريكين بالدعم.