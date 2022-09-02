هل يمكن «تطعيم» الجمهور ضد التضليل؟!

كمبردج (الاتحاد)

مع الانتشار الكاسح لوسائل التواصل الاجتماعي، تفشت «جائحة» الأخبار المزيفة والقصص المضللة والمعلومات الخاطئة. فما الحل للوقوف في وجه طوفان الحقائق البديلة الذي يجتاح الجمهور عبر مختلف المنصات الرقمية؟ ثلاثة باحثين بارزين في بريطانيا أمسكوا بأول الخيط.. وأجروا تجارب مبتكرة أظهرت نتائج مبشّرة.. اقتبس الباحثون تقنيات الأطباء في مواجهة الفيروسات، وتحديداً «التطعيم».. نعم «التطعيم».

يقول الباحثون، جون روزنبيك استاذ علم النفس بجامعة كامبريدج، وساندر ليندين مدير مختبر كامبريدج لاتخاذ القرارات الاجتماعية، وستيفن ليواندوفسكي البروفيسور بجامعة بريستول البريطانية: «وجدنا حلاً في دراستنا الجديدة، بالتعاون مع Jigsaw، وهي وحدة داخل (جوجل) تستهدف استكشاف سبل مواجهة التهديدات بالمجتمعات المفتوحة».

طور علماء النفس الثلاثة، أدوات متقدمة لتطعيم الجمهور بـ«لقاح نفسي» لمساعدتهم على بناء مقاومة ذاتية ضد التقنيات المخادعة واكتشافها عبر وسائل التواصل.

وصنعوا مقاطع فيديو قصيرة تتضمن «جرعة» بسيطة من التكتيكات المستخدمة في عمليات التزييف بهدف «التحصين» المسبق ضد التضليل.

قضايا التغير المناخي والطاقة التقليدية والمتجددة تطاردها أكاذيب كثيرة عبر السوشيال ميديا (أ ف ب)

شاهد مقاطع الفيديو نحو مليون شخص عبر «اليوتيوب».

وأظهرت الدراسة أن مقطع فيديو واحد (أقل من دقيقتين) يزيد قدرة الجمهور على مقاومة التزييف. ولفهم مقاصدها بسرعة، تضمنت المقاطع شخصيات من أفلام شهيرة .. مثلاً، لفضح الممارسات التي يتم فيها تحميل جماعات بعينها مسؤولية الأزمات الخانقة، تضمن أحد المقاطع مشهداً من مسلسل شهير (South Park) يتم فيه تحميل كندا مسؤولية سوء أخلاق أطفال أميركا.

وقال العلماء الثلاثة في دراستهم: أساس نظرية التلقيح هو أنه يمكنك صياغة مقاومة نفسية ضد محاولات التلاعب بك، تماماً مثل اللقاح الطبي، فنحن نقدم «نسخة ضعيفة» من مسببات الأمراض التي تدفع جهاز المناعة إلى إنشاء أجسام مضادة.

طبق العلماء هذه التقنية في 5 مقاطع فيديو سريعة تظهر كمادة إعلانية عبر اليوتيوب.

وتنطوي مثل هذه التقنيات الجديدة على أهمية كبرى، خاصة مع تزايد مخاطر حملات التضليل والبروباجندا عبر السوشيال ميديا، بعد الهزة العنيفة التي تعرضت لها الديمقراطية الأميركية خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وفي ظل الأكاذيب التي تفشت مع «كورونا» والحرب في أوكرانيا.

الأسوأ أن الدراسات تشير إلى أن نشر التصويبات لا يبطل آثار المعلومات الخاطئة. وستبدأ «جوجل» الشهر الجاري في بث فيديوهات لفضح الأكاذيب الخاصة باللاجئين الأوكرانيين.