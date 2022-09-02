إجهاض الأكاذيب قبل انطلاقها أسهل من ملاحقتها بعد انتشارها

انطلق الفريق البحثي في عمله من فكرة بسيطة مفادها أن التفكيك المسبق للأكاذيب قد يكون أكثر فعالية في مكافحة طوفان المعلومات المضللة، حيث إن زيادة وعي الجمهور مسبقاً، أفضل وأسهل وأسرع بكثير من الجهود الضخمة لفرق تقصي الحقائق التي تضطر لمطاردة الأكاذيب بعد انتشارها في محاولة لتفنيدها أو حصارها.

درس الفريق كل التقنيات التي يستخدمها أولئك الذين يلجأون لبث الأخبار الزائفة، ووجد الباحثون أنه في الأغلب يتم استخدام لغة عاطفية ومفردات قوية وأخاذة في مستهل كل جملة أو عنوان لإثارة المشاعر.. وباستمرار يكون المستهدف التلاعب بعواطف الجمهور، أو إثارة مخاوفهم من «فزاعة» متخيلة، أو تحميل مجموعات بشرية أخرى مسؤولية أزمة أو كارثة خطيرة، أو تقسيم المجتمعات إلى فريقين متضادين عبر خلط بعض الحقائق بكثير من الأكاذيب. وبعد تحليل صارم لخطابات التضليل هذه نجح الفريق في فك شفراتها، وتوصل إلى أفضل طريقة لإبطال حيلها.

يقول المؤلف المشارك في الدراسة، البروفيسور ستيفان ليفاندوفسكي: «لا يمكن لمدققي الحقائق سوى دحض جزء صغير من الأكاذيب المتداولة عبر الإنترنت. نحن بحاجة إلى تعليم الناس التعرف على قواعد اللعب للمعلومات المضللة، حتى يفهموا متى يتم تضليلهم».

ويوضح المؤلف الرئيس الدكتور جون روزنبيك: «تدخلاتنا لا تقدم أي ادعاءات حول ما هو صحيح أو حقيقة، والتي غالباً ما تكون موضع نزاع»، مشيراً إلى أن الحكم على الأمور قد يدفع الجمهور لاتخاذ موقف دفاعي مضاد، لذلك التقنية الجديدة تساعد فقط المتلقي في فهم تقنيات الخداع.

يقول البروفيسور ساندر فان دير ليندن: «لدى YouTube أكثر من ملياري مستخدم نشط في العالم ويمكن بسهولة تضمين مقاطع الفيديو الخاصة بنا داخل المساحة الإعلانية على المنصة للقضاء على الظاهرة مسبقاً».

ونقلاً عن قاعدة بيانات لمدققي الحقائق في صحيفة واشنطن بوست تم تحديثها في 20 يناير 2021، قال ليفاندوفسكي إنه تم الإبلاغ عن أنه خلال السنوات الأربع التي قضاها في منصبه كرئيس للولايات المتحدة، قدم دونالد ترامب 30,573 ادعاء كاذبا أو مضللا، يمكن دحض الكثير منها بسهولة، ومع ذلك «أظهرت استطلاعات الرأي المتكررة أن ثلاثة أرباع الجمهوريين يعتبرون ترامب صادقا»، حسبما قال ليفاندوفسكي.