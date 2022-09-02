الأمير تشارلز.. رئيس تحرير

لندن (الاتحاد)

للإعلام أدوار كثيرة مهمة، أحدها أنه صوت من لا صوت لهم.. وفي كل مجتمع هناك تجمعات ذات وضع خاص كالأقليات، لها ظروف معينة ومطالب محددة.. مثل هذه التجمعات ربما لا تجد نفسها بالضرورة في الميديا الكبيرة، التي قد لا تهتم بتفاصيلها الدقيقة. هنا تكمن أهمية صحف مثل «ذي فويس».. «صوت» السود في بريطانيا.

وتولى الأمير تشارلز ولي العهد البريطاني رئاسة تحرير ويلز أحدث طبعة من The Voice، والتي تتضمن مقابلات مع البارونة دورين لورانس والممثل إدريس إلبا، للاحتفال بالذكرى السنوية الـ40 لتأسيسها.

The Voice، التي تأسست عام 1982، هي الصحيفة السوداء الوطنية الوحيدة التي تصدر في المملكة المتحدة. ووصف تشارلز الصحيفة بأنها «مؤسسة»، مضيفاً أنه شعر بتأثر شديد عندما طلبت منه رئاسة تحرير طبعة الذكرى السنوية الخاصة.

ويتناول العدد، الذي تم طرحه أمس الأول، مواضيع تشمل التماسك المجتمعي، والتعليم، والمناخ، والكومنولث، والإيمان، والفنون، وسيتضمن مقابلة مع لورانس.

وفي العدد، كشفت البارونة دورين لورانس، والدة المراهق ستيفن لورانس، الذي قتل في هجوم عنصري بينما كان ينتظر حافلة في جنوب لندن في أبريل 1993، عن شراكة جديدة بين مؤسسة ستيفن لورانس داي ومؤسسة الأمير، بهدف تزويد الشباب ضحايا عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية، بإمكانية الحصول على منح دراسية للفنون التطبيقية.

كما تحدث الممثل إدريس إلبا للصحيفة عن التأثير «الذي غير حياته»، عندما حصل على منحة الأمير تشارلز، وعمره 16 عاماً، بينما تتحدث الكاتبة الحائزة على جائزة بوكر برناردين إيفاريستو عن حياتها المهنية ودورها كرئيسة للجمعية الملكية للأدب.

وقالت بوليت سيمبسون، المحررة التنفيذية للصحيفة: «الصوت» جزء لا يتجزأ من مجتمع السود وقد قدمت قصصاً أصيلة عن التجربة المعيشية لهم عبر 4 عقود بمنحهم فرصة التعبير عن أنفسهم». وتابعت: «ويسرنا أن تكون مشاركة الأمير تشارلز معنا بمثابة تقدير لدور «ذا فويس» في جهودها على مدى السنوات الـ40 الماضية لخلق مجتمع أكثر شمولاً، ويسلط الضوء على القضايا التي يدعمها».

وقال ليستر هولواي، رئيس تحرير الصحيفة: «قد يفاجأ قراؤنا بأوجه التشابه بين القضايا التي تبنتها بها «ذا فويس» على مدى أربعة عقود والجهود التي شارك فيها أمير ويلز على مدار تلك الفترة، والتي غالباً ما كانت وراء الكواليس... في العقود الماضية، كانت هذه الاعتبارات ذات يوم موضع ازدراء وسخرية، ولكن اليوم يتم الاعتراف بها على نطاق واسع».