كيف تزيد التفاؤل؟

د. شريف عرفة

يعرف العلماء التفاؤل بأنه توقع حدوث أشياء إيجابية في المستقبل، حتى إن لم تكن هناك أدلة كافية على هذا الاعتقاد. ويرون أن التحلي بهذه الصفة في حدودها الطبيعية مفيد للصحة النفسية ويقاوم الاكتئاب، وهي الفكرة الأساسية التي بني عليها البروفيسور مارتن سليجمان كتابه «التفاؤل المكتسب»، الذي يناقش فيه الأدلة التجريبية التي يؤكد إمكانية اكتساب هذه الصفة، وتأثيرها الإيجابي في تقوية المناعة النفسية عند البالغين وكذلك لدى الأطفال.

بالطبع لا نتحدث عن التفاؤل الذي يؤدي للمخاطرة أو المقامرة أملاً في حدوث الأفضل، بل نتحدث عن التفاؤل بمعناه الصحي، الذي يجعل الإنسان يتوقع انتهاء مشكلة يعاني منها أو تحسن الأوضاع بعد أن قام بكل ما عليه القيام به، ورؤية ما هو جميل في الحياة وترجيح كفة الأمل في أوقات انعدام اليقين حين تكون الرؤية غير واضحة.

في دراسة حديثة أجراها البروفيسور رويجيا تشين من جامعة هارفارد وزملاؤه، تحمل عنوان «آثار التفاؤل المستحث على الحالات الذاتية والنشاط البدني وتفاعل الإجهادي» نشرت في دورية علم النفس الإيجابي، وجدوا أن في الإمكان زيادة التفاؤل عن طريق تدريبات تعتمد على الكتابة، وأن هذا الإجراء يؤدي لعدد من المكاسب النفسية النفسية والجسدية. فكيف يمكن زيادة التفاؤل؟

تعرف هذه التدريبات تعرف بـ«تدخلات علم النفس الإيجابي» تساعد في زيادة التفاؤل.. وهي:

1- تذكر الأهداف الماضية

من أين يأتي التفاؤل؟ غالباً ما يتم اكتسابه عن طريق التربية أو أحداث الحياة. حين يستطيع الإنسان تحقيق هدف ما، فإن هذا الحدث يعد دليلاً على أن تحقيق الأهداف ممكن. وبالتالي، ينظر لأهدافه المستقبلية بهذه الطريقة.

لذلك يرى الباحثون أن تذكر الأهداف والإنجازات التي استطاع الشخص تحقيقها بالفعل، تعينه على توقع نتيجة مماثلة في المستقبل، فيكون أكثر مثابرة ولا ييأس.

2- رسائل الامتنان

تذكر شخص قام بمساعدتك، واكتب له رسالة تشكره فيها وتعدد الأفضال التي قام بها لأجلك. هذا التدريب العجيب يزيد المشاعر الإيجابية حتى إن لم ترسل الخطاب أساساً! كما يساعد في تعديل رؤيتنا للواقع لنراه مكاناً مليئاً بالخير، لا مكاناً عشوائياً محفوف بالتهديدات والنتائج السيئة. تذكر من وقف بجوارك يشجعك على المضي قدماً والتطلع لمستقبل يجعل هذا الشخص فخوراً بك!

3- تخيل الذات الأفضل

هذا التدريب مباشر للغاية ويدخل في صميم فكرة التفاؤل على الفور. ببساطة، احضر ورقة وقلماً واكتب بالتفصيل كيف تتخيل نفسك في المستقبل وقد تحققت كل أحلامك. حتى إن لم تكن الصورة واقعية، فإن هذا التدريب يحسن الحالة النفسية ويزيد المشاعر الإيجابية. فهي تدرب قدرتك على تخيل شيء إيجابي في المستقبل، و هو ما يجعلك قادراً على أن تكون متفائلاً حين تقرر ذلك!

تأثير التفاؤل

يرتبط التفاؤل دائماً بمكتسبات إيجابية، مثل تحسن الحالة النفسية بشكل عام متمثلة في زيادة المشاعر الإيجابية ومقاومة الإجهاد النفسي، إذ يدفع التفاؤل الإنسان للاعتقاد بأن أي مشكلة يعاني منها، ما هي إلا عارض مؤقت سينتهي لتحسين الأحوال في المستقبل، وهو ما يؤدي لاستجابة نفسية أفضل للضغوط اليومية.

بالإضافة لذلك، يساعد التفاؤل في تحسين الصحة الجسدية. وهو ما رصدته دراسات عديدة كشفت تحسن الأداء المناعي وقدرة الجسم على الالتئام والتعافي من أمراض مختلفة وصولاً إلى تحسن الصحة العامة ومتوسط العمر.. ما يفسره بعض الباحثين بأن التفاؤل يؤدي لتقليل هرمون التوتر «الكورتيزول»، الذي تؤدي زيادته لإنهاك أجهزة الجسم على المدى الطويل.