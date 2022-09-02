دراما «الأجزاء».. ضرورة أم استثمار؟

سعيد ياسين (القاهرة)

يستعد عدد من الفنانين وجهات الإنتاج لتقديم أجزاء جديدة من أعمال تتنوع بين السينما والتلفزيون. وفي حين يؤكد بعضهم أن ذلك يأتي استثماراً لنجاحها الجماهيري في أجزائها الأولى، يرى آخرون أن ثمة ضرورة درامية لتقديم الأجزاء الجديدة.

«ولاد رزق 3»

في مقدمة هذه الأعمال الجزء الثالث من فيلم «ولاد رزق» لأحمد عز وعمرو يوسف، تأليف صلاح الجهيني الذي ذكر لـ«الاتحاد» أنه كان مقرراً تصوير الجزء الثالث مؤخراً، ولكنه تأجل بسبب ارتباط مخرجه طارق العريان بأعمال أخرى. وكشف أنه كان يعتزم كتابة جزء ثانٍ، ولكنه انتظر نجاح الجزء الأول، وهو ما تكرر مع الجزء الثالث، مؤكداً أن ظاهرة «أفلام الأجزاء» عالمية، ودليل على نجاح العمل، ودلَّ على ذلك بسلسلة أفلام «مارفل».

«البدلة 2»

انتهى المؤلف أيمن بهجت قمر من كتابة جزء جديد من فيلم «البدلة» الذي عُرض جزؤه الأول عام 2018، بطولة تامر حسني، ماجد المصري وأكرم حسني. وقال قمر، إنه كان مقرراً تصوير الجزء الثاني خلال الفترة الماضية، لكنه تأجل بسبب «كورونا»، مشيراً إلى أن أحداثه كانت مفتوحة لتقديم جزء جديد، لاسيما أنه يتناول قصة شابين تربطهما صداقة قوية، يفشلان بعد تخرجهما في العثور على عمل مناسب، ويقعان في الكثير من المشاكل.

«الكبير أوي 7»

أعلن فريق عمل مسلسل «الكبير أوي» لأحمد مكي، رحمة أحمد، هشام إسماعيل ومحمد سلام، تأليف مصطفى صقر وإخراج أحمد الجندي، عن تقديم جزء سابع. وكشف الجندي أن النية لم تكن معقودة في بداية تقديم المسلسل لعمل أجزاء منه، لاسيما أن الأجزاء الجديدة تستلزم تقديم جديد متواصل حتى لا يشعر الجمهور بالملل، ما يمثل تحدياً كبيراً لأي فريق عمل.

«الفيل الأزرق 3»

ينتظر صنّاع فيلم «الفيل الأزرق» لكريم عبدالعزيز ونيللي كريم تصوير جزئه الثالث، بعدما تأجل أكثر من مرة. واستقروا على تصويره نهاية العام الحالي ليُعرض العام المقبل. والفيلم مأخوذ عن رواية بالاسم نفسه لأحمد مراد، ويرصد حياة طبيب نفسي يمر بمشاكل عدة في حياته المهنية والشخصية. ومن المقرر أن يظهر بطل الأحداث في الجزء الجديد في صورة مغايرة للجزأين السابقين.

«كدة رضا 2»

كشفت أسرة فيلم «كدة رضا» لأحمد حلمي، منة شلبي وخالد الصاوي، تأليف أحمد فهمي وإخراج أحمد نادر جلال، عن نيتهم تقديم جزء ثانٍ من الفيلم الذي عُرض جزؤه الأول عام 2007. ودارت أحداثه حول رجل ينجب 3 توائم، ويقرر بعد وفاة أمهم تسجيلهم بالاسم نفسه، ويقعون في حب فتاة واحدة.

«كازبلانكا 2»

يستعد السيناريست هشام هلال والمخرج بيتر ميمي لتنفيذ الجزء الثاني من فيلم «كازبلانكا» الذي قام ببطولة جزئه الأول أمير كرارة، غادة عادل وإياد نصار، ويتناول قصة 3 أصدقاء يشكلون عصابة للسطو على السفن، ويقرر أحدهم تنفيذ العملية لحسابه الشخصي، ويهرب إلى المغرب، فتبدأ تصفية الحسابات والصراعات.

«المداح 3»

أعلنت الشركة المنتجة لمسلسل «المداح» الذي عُرض منه جزءان خلال العامين الماضيين، عن تقديم جزء ثالث ليُعرض في رمضان المقبل، بطولة حمادة هلال وهبة مجدي وتأليف أمين جمال.

وأكد مخرجه أحمد سمير فرج أن تقديم جزء ثالث لم يأتِ بالصدفة، ولكن فريق العمل تعمد ترك خطوط مفتوحة وشخصيات جديدة يزداد تشابكها مع الأحداث. والجزء الجديد يدور حول شاب يُدعى «صابر المداح» تراوده أحلام غريبة، ويتبين أن كل ما يراه يتحقق على أرض الواقع.