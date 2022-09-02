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5 قلاع رائعة في اسكتلندا

5 قلاع رائعة في اسكتلندا
3 سبتمبر 2022 01:55

ترجمة: عزة يوسف 

 تتفرّد اسكتلندا باحتضانها لأكثر من 1500 قلعة تتوزع في أرجائها، وسط مناظر طبيعية خلابة، تبدو وكأنها سقطت من صفحات كتاب حكايات خيالية، ولكل منها قصة. ويذكر موقع Love Exploring البريطاني المتخصص بمواقع السفر، 7 قلاع تُعتبر أكثرها روعة.

  • إيليان دونان
    إيليان دونان

1- إيليان دونان في دورني: 
من أهم مواقع التصوير في اسكتلندا لجمال موقعها وتوسطها نقطة لقاء 3 بحيرات.

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  • فايفي أبردينشاير
    فايفي أبردينشاير

2- فايفي في أبردينشاير: 
مثال للهندسة المعمارية البارونية الاسكتلندية، تتألف من 5 أبراج وتحتوي على قاعات ذات تصاميم داخلية غاية في الجمال، مثل قاعة الموسيقى. وبالرغم من تصميمها الرائع، لا يزورها الكثير من سكان اسكتلندا بسبب أسطورة تحوم حولها عن سيدة سُجنت في هذه القلعة.

  • دراملانريج
    دراملانريج

3- دراملانريج في دمفريز: 
تعود إلى عصر النهضة، وهي كنز معماري كبير، إذ تحتوي على العديد من الحدائق الفيكتورية التي يحلو للزوار القيام بجولة فيها.

  • أدنبرة
    أدنبرة

4- أدنبرة: 
يوجد داخل هذه القلعة أقدم مبنى في أدنبرة، وهو دير سانت مارغريت. وتحتوي القلعة على حجر القدر الذي توِّج فيه ملوك اسكتلندا لعدة قرون.

  • كيلزين
    كيلزين

5- كيلزين في أيرشاير: 
تم تشييدها في آواخر القرن الثامن عشر، وتقول الأساطير، إنها شهدت الكثير من الأحداث الغامضة. وبالرغم من ذلك، فهي ما زلت مقصداً سياحياً بسبب ما تضمه من أعمال فنية بديعة.

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