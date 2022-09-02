اكتشاف أقدم ديناصور في أفريقيا

جوهانسبرج (أ ف ب)

أعلن علماء في زيمبابوي اكتشاف بقايا أقدم ديناصور في أفريقيا جاب الأرض قبل نحو 230 مليون عام.. وأوضح فريق دولي من علماء الأحافير في زيمبابوي وزامبيا والولايات المتحدة بعد وصوله إلى هذا الاكتشاف، أن طول الديناصور «مبيريسوروس راثي» كان في حدود متر واحد فقط ووزنه 30 كيلوغراماً وكان له ذيل طويل. وقال كريستوفر غريفين العالم الذي اكتشف العظمة الأولى لهذا الديناصور: «كان يمشي على قائمتين وكان رأسه صغيراً»، ويرجّح أن هذا الديناصور من أكلة اللحوم التي تتغذى على الحيوانات الصغيرة والحشرات.