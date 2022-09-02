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دنيا

وفاة أحد أكثر مخرجي مصر أفلاماً بعد صراع مع المرض

المخرج علي عبد الخالق
2 سبتمبر 2022 21:31

قالت عائلة المخرج المصري الكبير علي عبد الخالق إنه توفي، اليوم الجمعة، عن 78 عاماً بعد معاناة مع المرض.
وأعلن هشام نجل الراحل خبر وفاة المخرج الكبير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».
وكتب «البقاء لله. أبي في ذمة الله، اللهم ارحمه وأسكنه فسيح جناتك».
وكتب ابن شقيقه أحمد عبد الخالق على صفحته على موقع فيسبوك «توفي، إلى رحمة الله تعالى يوم الجمعة، عمي الحبيب الغالي الأستاذ علي عبد الخالق، توفاه الله وهو يصارع الوحش القاتل السرطان».
كان عبد الخالق قد كشف في يوليو الماضي عن إصابته بالسرطان وطلب دعم الدولة في تحمل نفقات العلاج المكلف لهذا المرض.
ولد عبد الخالق في التاسع من يونيو 1944 وتخرج في المعهد العالي للسينما ثم عمل مساعدا للإخراج قبل أن يقدم سلسلة من الأفلام التسجيلية الحربية ويشق طريقه لاحقا نحو السينما الروائية الطويلة.
وقد زادت أفلامه التي أخرجها وكتب لها السيانريو وألفها على 40 فيلما. كما أخرج العديد من المسلسلات التلفزيونية.
سجل الراحل شهادة ميلاده السينمائية بإخراج فيلم (أغنية على الممر) عام 1972 من بطولة محمود مرسي ومحمود ياسين وصلاح السعدني وصلاح قابيل.
شكل مع صديقه كاتب السيناريو محمود أبو زيد ثنائيا ناجحا، فقدما معا أفلام (العار) و(الكيف) و(جري الوحوش) و(البيضة والحجر) و(عتبة الستات) في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي.
وأخرج للممثلة نبيلة عبيد عددا من الأفلام منها (شادر السمك) و(الوحل) و(درب الرهبة) و(الحناكيش) فيما أخرج لمنافستها نادية الجندي (الإمبراطورة) و(بونو بونو).
ومن أبرز أفلامه أيضا (السادة المرتشون) و(مدافن مفروشة للإيجار) و(بنات إبليس) و(أربعة في مهمة رسمية) و(الحقونا).
وفي مجال الدراما التلفزيونية، أخرج عددا قليلا من الأعمال أبرزها (نجمة الجماهير)، و(أصحاب المقام الرفيع) و(أحلامنا الحلوة) و(البوابة الثانية).

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المصدر: رويترز
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علي عبد الخالق
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