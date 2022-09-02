محافظة القاهرة تعلّق على «إزالة» قبر عميد الأدب العربي

علّقت محافظة القاهرة، اليوم الجمعة، على أخبار تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة بشكل كبير في مصر مفادها أن قبر عميد الأدب العربي طه حسين سيزال ضمن أعمال تطوير.

وأكدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائبة محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، عدم صدور أي قرار بإزالة قبر عميد الأدب العربي الواقع في منطقة مقابر قرافة «سيدي عبدالله» بمنطقة التونسي بالقرب من مسجد ابن عطاء الله السكندري بجنوب القاهرة.

ونقل موقع «بوابة الأهرام» عن المهندسة عبد المنعم قولها إن هذه المنطقة «لا تدخل ضمن أعمال التطوير التي تتم حاليًا».

ونفت نائبة المحافظ ما أثير، عبر عدد من المواقع الإخبارية والقنوات وصفحات ومواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إزالة المقبرة التي تضم رفات الدكتور طه حسين.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي