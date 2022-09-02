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ما جديد ديانا حداد مع فايز السعيد؟

ديانا حداد وفايز السعيد
2 سبتمبر 2022 18:45

مراد اليوسف (دبي)
زارت الفنانة ديانا حداد الفنان فايز السعيد في استوديوهاته بدبي، وتحدثا عن أعمال غنائية جديدة من ألحانه، بحضور المخرجة نهلة الفهد التي اجتمعت معهما في أعمال غنائية من ناحية الإخراج، كان آخرها أغنية "عشق ضميان" من ألحان السعيد وكلمات نهى نبيل، وحققت نحو 4 ملايين مشاهدة.
وأعربت ديانا حداد في حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي عن سعادتها عندما تجتمع بفايز السعيد، وقالت: لقاؤنا دائماً  فيه ضحك وفرح ومحبة واسترجاع لذكريات جميلة تجمعني بأخي والصديق الغالي سفير الألحان فايز السعيد.
ومن جهته بادل فايز السعيد نشر صورته مع ديانا على حساباته، وكشف عن وجود تعاون جديد بينهما في المستقبل، وقال : نورتني أختي وحبيبة قلبي وعشرة أكثر من 28 سنة، الفنانة الغالية النجمة والقريبة جداً على قلبي أم صوفي وأعمال قريبة تأتي.
ومن جهتها، تسعتد ديانا حداد لطرح أغاني أخرى جديدة من ألبومها "ديانا حداد 2022"، بعدما طرحت أول أغنيتين منه بعنوان "مغنجة" تعاونت في كلماتها وألحانها مع إيفان نصوح، والأغنية الثانية من اللون الخليجي بعنوان "وحشني شخص" جددت فيها تعاونها مع الملحن العراقي علي صابر، من كلمات الشاعر عدنان الأمير.

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