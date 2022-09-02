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أميمة طالب تعلن التحدي ب18 أغنية

أميمة طالب
2 سبتمبر 2022 18:38

مراد اليوسف (دبي)
طرحت الفنانة أميمة طالب 18 أغنية في ألبومها الجديد بعنوان «بوتورجور»، وتعاونت فيه مع نخبة من شعراء وملحني وموزعي الخليج والوطن العربي.
قدم لها الملحن «سهم»11 أغنية، بينها «مرجيحة» التي صورتها فيديو كليب من كلمات فيصل السديري، و«بوتورجور» كلمات توفيق المغربي والجوكر، و«أخاف» كلمات فهد عافت، و«لا أكثر» و«فرص فاتت» كلمات فيصل السديري.
وتعاونت أميمة في ألبومها مع الفنان رابح صقر بأغنية من ألحانه بعنوان «ما دريت» كلمات سعود بن عبدالله، ومع الملحن محمود خيامي بأغنية «يالله سهرني» من كلمات سعود بن عبدالله، وأغنية «لي مكانه» من ألحان راكان وكلمات «مزيد».
وقدمت أميمة مع الملحن «عزوف» 3 أغنيات في الألبوم وهي «يا حب يا حرب»، «ولا هم يحزنون» و«أما أكون وأما أكون» وكلها من كلمات الشاعر «ود» الذي قدم كلمات أغنية «دعيت الله» أيضاً من ألحان الفنان عبدالقادر الهدهود. 
وعبرت أميمة عبر حساباتها المختلفة في مواقع التواصل الاجتماعي، عن سعادتها بالألبوم الذي رأى النور بعد تجهيزات طويلة في عملية الاختيار والتنفيذ والتحضير والتصوير، ونشرت صورة تظهر تصدر «هشتاغ» اسمها للمركز الأول علي تريندات موقع تويتر.

أميمة طالب
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