طالبة من الإمارات بين أفضل 10 مرشحين لجائزة Chegg.org العالمية
مايا بريدجمن
2 سبتمبر 2022 18:16
أبوظبي (الاتحاد) تمكنت الطالبة مايا بريدجمن من دولة الإمارات من ذبالوصول للقائمة النهائية لأفضل 10 مرشحين لجائزة Chegg.org العالمية للطلاب 2022، وهي جائزة بقيمة 100 ألف دولار تُمنح سنوياً للطالب الاستثنائي الذي نجح بتحقيق أثر حقيقي وملموس في التعلم وفي حياة أقرانه والمجتمع بأسره.
وقد تم اختيار مايا بريدجمن، اليافعة الكندية بعمر 17 عاماً التي تدرس علوم الحاسب وعلم النفس وعلم الأحياء والرياضيات في كلية دبي، من بين 7 آلاف مرشح من 150 دولة حول العالم. وأبرمت مؤسسة "فاركي" اتفاقية شراكة مع Chegg.org لإطلاق الجائزة العالمية للطلاب العام الماضي، وتعتبر شقيقة جائزة المعلم العالمي البالغة قيمتها مليون دولار، وتأسست لإيجاد منصة جديدة وقوية تلقي الضوء على الجهود الاستثنائية للطلاب حول العالم، الذين يعملون معاً على استشراف عالم أفضل للجميع.
ويمكن لجميع الطلاب حول العالم التقدم إليها بشرط ألا يقل عمرهم عن 16 عاماً، وأن يكونوا ملتحقين بمؤسسة تعليمية أو تدريبية وبرنامج للمهارات. كما يمكن للطلاب بدوام جزئي أو الطلاب الذين يدرسون عبر الإنترنت التقدم للجائزة. ومايا بريدجمن طالبة في كلية دبي بدولة الإمارات، وشغوف بزيادة توافر معارف علوم الحاسوب والذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة لجميع الطلاب والطالبات، بصرف النظر على عمرهم أو أماكن وجودهم ومستوى دخلهم وخبراتهم.
وأسست مايا مجتمع دبي للذكاء الاصطناعي والذي بات اليوم رابطة عالمية تضم أكثر من 600 طالب وطالبة في 4 قارات، ويتعاون مع مكتب وزير دولة للذكاء الاصطناعي في الإمارات لتنظيم ورش عمل لأكثر من 500 مدرسة في دبي.
وهي موفدة ومتحدثة دائمة ضمن مؤتمر الشخصيات النموذجية ومؤتمرات الأمم المتحدة للشخصيات النموذجية.ساهمت مايا بتطوير كتيبات تعليمية مجانية تستهدف الطلاب على الصعيدين الفردي والجماعي، بحيث لا تتطلب وصولاً ثابتاً لشبكة إنترنت لاسلكي أو متطلبات البرمجة الأساسية أو معرفة مسبقة بعلوم الحاسوب. وتعاونت مع العديد من المنظمات غير الحكومية في الهند، ومركز سرطان الأطفال في لبنان، ومدرسة بغداد للأعمال، ومؤسسة الأطفال العراقيين لمشاركة هذه المعارف مع الأفراد المحرومين ليتسنى لهم الوصول إلى مواد تعليمية في مجال الذكاء الاصطناعي. وقال دان روزنسويج، الرئيس التنفيذي لشركة Chegg: منذ إطلاق الجائزة العالمية العام الماضي، حظي الطلاب المميزون من أرجاء العالم بفرصة مشاركة قصص نجاحهم والتواصل مع بعضهم البعض ولقاء الشخصيات المؤثرة في قطاع التعليم والقطاعات الأخرى. ويستحق اليوم طلاب مثل مايا رواية قصصهم وإسماع أصواتهم، ونحتاج لدعم أحلامهم ورؤاهم وتحويلها إلى واقع وتشجيعهم على مزيد من الإبداع لتفعيل دورهم المهم في التصدي للتحديات المحدقة بعالمنا. وقال صني فاركي، مؤسس مؤسسة فاركي: أتوجه بخالص التهاني إلى مايا، فنجاحها في الوصول إلى القائمة النهائية لجائزة Chegg.org العالمية للطلاب 2022 يمثل تكريساً للدور الرئيس الذي يلعبه قطاع التعليم لاستشراف الغد الأفضل للجميع. والتعليم هو مرتكز رئيس لإيجاد أفضل الحلول للتحديات التي تواجه البشرية، من الحروب والصراعات إلى التغير المناخي وتصاعد عدم المساواة.
ومع تنامي إلحاح تحقيق التنمية المستدامة في عالم اليوم، من الأهمية بمكان وأكثر من أي وقت مضى وضع قطاع التعليم في صلب الأولويات لنتمكن من استشراف المستقبل بثقة تامة. وإضافة إلى مايا، تشمل قائمة المرشحين للقائمة النهائية لجائزة Chegg.org العالمية للطلاب 2022 أليشا أسا من ماليزيا؛ وأناغا راجيش من الهند، جيتانجالي راو من الولايات المتحدة الأمريكية، إيغور كليمينكو من أوكرانيا، كينيشا أرورا من كندا، لوكاس تيجيدور من البرازيل، ماتياس تشارلز يابي من غانا، ناثان نغوين من أستراليا، ونيكولاس ألبرتو مونزون من الأرجنتين.
ومن المتوقع الإعلان عن الفائز في وقت لاحق من هذا الشهر خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وفي نوفمبر من العام الماضي، أعلن الممثل العالمي الشهير هيو جاكمان فوز جيريميا ثورونكا بنسخة 2021 من الجائزة العالمية للطلاب. وكان ثورونكا، وهو طالب يبلغ من العمر 21 عاماً من سيراليون، قد أطلق الشركة الناشئة Optim Energy والتي تحول الاهتزازات من المركبات وحركة المشاة على الطرق إلى تيار كهربائي من خلال جهازين فقط. قدمت الشركة الناشئة الكهرباء مجاناً إلى 150 أسرة تضم 1500 مواطن، بالإضافة إلى 15 مدرسة يتلقى فيها أكثر من 9000 طالب تعليمهم. وعند ترشيح الطلاب، يتلقى الشخص الذي قام بترشيحهم طلباً لكتابة موجز عبر الإنترنت يوضح سبب الترشيح. ويتلقى الطلاب المرشحون بريداً إلكترونياً يدعوهم للتقدم إلى الجائزة. وتمكن المتقدمون من تقديم طلباتهم باللغات العربية والإنجليزية والماندرين والفرنسية والإسبانية والبرتغالية والروسية.