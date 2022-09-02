بالفيديو.. «عالم وارنر براذرز» تستضيف أصحاب الهمم في «زايد العليا»
بالفيديو.. «عالم وارنر براذرز» تستضيف أصحاب الهمم في «زايد العليا»
2 سبتمبر 2022 17:16
أبوظبي (الاتحاد) نظمت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم رحلة ترفيهية لمنتسبي ورش العمل بإدارة التأهيل الزراعي والمهني التابعة لها إلى «عالم وارنر براذر أبوظبي» في جزيرة ياس، وذلك ضمن البرامج والفعاليات والرحلات الترفيهية والتعليمية التي تنفذها المؤسسة لتعزيز وتنمية المهارات المعرفية والاجتماعية لزيادة حصيلتهم المعرفية والخبرات بقصد إكسابهم المهارات الحياتية خارج المراكز ودمجهم في المجتمع.
وتسعى المؤسسة من خلال تنظيم البرامج والرحلات الترفيهية للترويح عنهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، ومنحهم الطاقة الإيجابية التي تسهم في تطور قدراتهم، وتشكل عاملاً إيجابياً لنجاح برامج الرعاية والتأهيل المقدمة لهم، ولتفعيل عملية الدمج المجتمعي لأصحاب الهمم والتي تمنحهم فرص التفاعل والتواصل مع المجتمع الخارجي.