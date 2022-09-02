5 علامات تكشف عن صحتك

ترجمة: عزة يوسف

يكشف الفم عن الكثير من المخاطر الصحية التي قد تصيب الشخص أو تساعد في التعرف المبكر على الحالات المرضية المحتملة. ونشرت جريدة Times of India، بعض العلامات الصحية في هذا الإطار.

1 - نزيف اللثة:

إذا كانت لثتك شاحبة اللون أو تنزف باستمرار عند تنظيف أسنانك بالفرشاة، قد يكون ذلك علامة على مرض اللثة الذي يؤدي إلى مشاكل صحية أخرى، حيث وجدت الدراسات أن من يعانون من أمراض اللثة أكثر عرضة بـ 3 مرات للإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.

ويمكن أن يكون سببه التهاب يؤدي إلى تصلب الشرايين، وقد يكون تورم أو نزيف اللثة علامة على نقص الفيتامينات، حيث يساعد تناول الفيتامينات المتعددة وأوميغا 3 في علاج هذا النقص.

2 - اللسان الأبيض:

من الطبيعي وجود طبقة بيضاء خفيفة على لسانك، إلا أن هذه الطبقة أحياناً علامة على وجود عدوى أو حالة أكثر خطورة مثل السرطان، ويمكن أن يكون علامة على حالة أقل خطورة تُعرف باسم القلاع الفموي، كما قد تدل على مرض الزهري الخطير.

3 - التقرحات:

عادة ما تكون تقرحات الفم غير ضارة وتشفي في غضون أيام قليلة، إلا أنها قد تكون علامة على التغيرات الهرمونية ونقص فيتامينات (ب) والزنك والحديد، ويمكن أن يكون سببها أيضاً مرض الاضطرابات الهضمية أو ضعف جهاز المناعة.

4 ـ الرائحة الكريهة:

قد يعتبرها البعض مجرد علامة على عدم نظافة الفم أو على تناول أطعمة معينة، إلا أن رائحة الفم الكريهة هي العلامة الأكثر بروزاً في الفم على وجود خطأ ما في صحتك، مثل أمراض اللثة أو التهاب الأنف أو الجيوب الأنفية أو الحلق أو بعض أنواع السرطان واضطراب التمثيل الغذائي وارتجاع أحماض المعدة.

5 ـ شقوق الزاوية:

عادة ما تكون علامة على نقص فيتامينات (ب) أو الحديد أو الزنك، إلا أنها قد تشير إلى مشكلة في الجهاز الهضمي أو التهاب القولون.