الركض يحفِّز التركيز؟

أبوظبي (الاتحاد)

وجد باحثون في جامعة تسوكوبا اليابانية أن الركض لمدة 10 دقائق يمكن أن يزيد من تدفق الدم إلى منطقة قشرة الفص الجبهي الثنائية المرتبطة بالوظيفة المعرفية والإيجابية، ما يعزز قوة المعالجة العقلية للمهام المعرفية، ويحسن الحالة النفسية والمزاج.

وأضاف الباحثون أنه حتى الجري المعتدل يتطلب الكثير من النشاط العقلي، ما يجبر الدماغ على تنسيق العمليات المعقدة المرتبطة بالتوازن والحركة والدفع، ويؤدي الركض السريع إلى تحسين مهارات حل المشكلات بشكل كبير بالإضافة إلى زيادة الشعور بالراحة.

ونقل موقع Men's Health البريطاني، عن الخبراء نصيحتهم بإدخال رياضة الجري المعتدل أو الركض السريع لمدة لا تقل عن 10 دقائق في الروتين اليومي لشحذ الطاقة واستعادة النشاط في الوقت المناسب.