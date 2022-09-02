هنري كافيل يكشف سر لياقته

أبوظبي (الاتحاد)

أكد النجم البريطاني هنري كافيل أنه يبذل جهداً هائلاً للحصول على جسم قوي ويتمتع باللياقة في الوقت نفسه، وشارك متابعيه على إنستغرام بعضاً من عاداته الصحية. وقال كافيل (39 عاماً)، إنه يحب ممارسة التمارين الرياضية، لاسيما الكارديو قبل الوجبات. ويعتمد بطل الفيلم الشهير "الرجل الفولاذي" حيث أدى شخصية سوبر مان، بشكل كبير على البروتين في نظامه الغذائي، إذ يتناول البيض المخفوق مع شرائح اللحم ومخفوق بروتين الشوفان في الإفطار، ويعبر ماء الروزماري مشروبه المفضل. أما وجبة غذائه الأولى، فتتألف من البروتين مثل دجاج بالكاري مع أرز الياسمين والتفاح، ثم يتناول وجبة غذاء ثانية تتضمن الدجاج المشوي والبطاطا مع صوص الكاري، فيما العشاء عبارة عن لحم البيسون الذي يحتوي على سعرات حرارية أقل من قطع اللحم الدهنية. وذكر موقع Eat This الأميركي أن كافيل يحصل على وجبات خارج النظام الغذائي أيضاً، والبيتزا خياره المفضل، وقد يحصل على 3 أيام خارج النظام الغذائي على التوالي ثم يعود إلى نظامه الأساسي.

