الجمعة 2 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

بريطانيا تشهد الصيف الأكثر حرارة على الإطلاق

آثار الجفاف في بريطانيا
2 سبتمبر 2022 00:47

أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية البريطانية، اليوم الخميس، أن إنجلترا تشهد هذا العام الصيف الأكثر حرارة والذي يعادل صيف 2018 من حيث متوسط درجات الحرارة.
بلغ متوسط درجة الحرارة 17,1 درجة مئوية خلال أشهر الصيف الثلاثة (يونيو ويوليو وأغسطس بحسب مصلحة الأرصاد الجوية) بما يشمل الليل «فيما سجلت بعض المناطق أقل من 50% من الكمية المعتادة لهطول الأمطار»، كما أفادت الأرصاد الجوية استنادا إلى معطيات مؤقتة.
وقال مكتب الأرصاد الجوية إن «أربعة من أكثر خمسة فصول حرارة سجلت في إنجلترا كانت منذ عام 2003 مع انعكاس تأثيرات تغير المناخ بفعل النشاط البشري على درجات حرارة الصيف».
في يوليو، تجاوزت درجات الحرارة 40 درجة لأول مرة في بريطانيا، وهو الشهر الأكثر جفافا على الإطلاق في أجزاء كثيرة من جنوب وشرق إنجلترا، ما أرغم السلطات على فرض قيود على استخدام المياه في بعض مناطق البلاد.
وأضاف مكتب الأرصاد الجوية أنه إذا كانت الأمطار عادت بعض الشيء في أغسطس «فإن هذا غير كاف لكي يقربنا من المستويات المعتادة لهذه الفترة من السنة».
هطل 538 ملم من الأمطار منذ مطلع السنة في بريطانيا، ما يجعل عام 2022 السنة الأكثر جفافا منذ جفاف 1976.
بذلك، تكون البلاد شهدت «الأشهر الثمانية الأولى من العام الأكثر سخونة» منذ بدء تسجيل درجات الحرارة الذي يعود إلى عام 1884 بحسب مكتب الأرصاد.

أخبار ذات صلة
40 ألف عامل بالسكك الحديدية في بريطانيا يشاركون في إضراب
بريطانيا تعلن عن قتال عنيف جنوب أوكرانيا
المصدر: رويترز
بريطانيا
الصيف
الحرارة
الجفاف
آخر الأخبار
مودي يلقي خطابا أثناء تدشين حاملة الطائرات
عربي ودولي
الهند تدشن أول حاملة طائرات مصنعة محليا
اليوم 19:50
«الشارقة الرياضي» يختتم «عطلتنا غير»
الرياضي
«الشارقة الرياضي» يختتم «عطلتنا غير»
اليوم 19:35
تشكل الضباب
الإمارات
تنبيه من فرصة تشكل الضباب وتدني الرؤية
اليوم 19:35
منشأة تابعة لخط أنابيب نورد ستريم 1 للغاز
عربي ودولي
روسيا تحذر من خطر العقوبات على تصدير الغاز لأوروبا
اليوم 19:21
أبوظبي
الإمارات
الطقس المتوقع على الإمارات غداً
اليوم 18:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©