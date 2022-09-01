بريطانيا تشهد الصيف الأكثر حرارة على الإطلاق

أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية البريطانية، اليوم الخميس، أن إنجلترا تشهد هذا العام الصيف الأكثر حرارة والذي يعادل صيف 2018 من حيث متوسط درجات الحرارة. بلغ متوسط درجة الحرارة 17,1 درجة مئوية خلال أشهر الصيف الثلاثة (يونيو ويوليو وأغسطس بحسب مصلحة الأرصاد الجوية) بما يشمل الليل «فيما سجلت بعض المناطق أقل من 50% من الكمية المعتادة لهطول الأمطار»، كما أفادت الأرصاد الجوية استنادا إلى معطيات مؤقتة. وقال مكتب الأرصاد الجوية إن «أربعة من أكثر خمسة فصول حرارة سجلت في إنجلترا كانت منذ عام 2003 مع انعكاس تأثيرات تغير المناخ بفعل النشاط البشري على درجات حرارة الصيف». في يوليو، تجاوزت درجات الحرارة 40 درجة لأول مرة في بريطانيا، وهو الشهر الأكثر جفافا على الإطلاق في أجزاء كثيرة من جنوب وشرق إنجلترا، ما أرغم السلطات على فرض قيود على استخدام المياه في بعض مناطق البلاد. وأضاف مكتب الأرصاد الجوية أنه إذا كانت الأمطار عادت بعض الشيء في أغسطس «فإن هذا غير كاف لكي يقربنا من المستويات المعتادة لهذه الفترة من السنة». هطل 538 ملم من الأمطار منذ مطلع السنة في بريطانيا، ما يجعل عام 2022 السنة الأكثر جفافا منذ جفاف 1976. بذلك، تكون البلاد شهدت «الأشهر الثمانية الأولى من العام الأكثر سخونة» منذ بدء تسجيل درجات الحرارة الذي يعود إلى عام 1884 بحسب مكتب الأرصاد.