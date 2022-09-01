فيسبوك وإنستجرام.. ميزات جديدة بمقابل مادي

(رويترز)

كشف موقع «ذا فيرج» الإلكتروني المعني بأخبار التكنولوجيا أن شركة «ميتا بلاتفورمز» تدرس طرح «خصائص مدفوعة» لمنصات فيسبوك وإنستجرام للتواصل الاجتماعي. وقال جون هيجمان مدير الإعلانات ومنتجات الأعمال في ميتا بلاتفورمز إن الميزات الجديدة لا علاقة لها بالإعلانات موضحاً أن الشركة ليس لديها أي خطط حتى الآن لمطالبة المستخدمين بالدفع مقابل إلغاء الإعلانات، مضيفاً أن الشركة ملتزمة بتنمية نشاط الإعلانات. وتضع هذه الخطوة «ميتا بلاتفورمز» على نفس مسار شركات، منها سناب وتويتر، أطلقت شرائح مدفوعة مقابل الحصول على خصائص إضافية.