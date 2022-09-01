باراك وميشال أوباما يعودان إلى البيت الأبيض

واشنطن (أ ف ب)

يعود باراك أوباما وزوجته ميشال إلى البيت الأبيض في 7 سبتمبر الحالي لإحياء تقليد كسره الرئيس السابق دونالد ترامب، يتمثل في الكشف عن صورتهما الرسمية.

وجاء في بيان للإدارة الأميركية أن هذا الاحتفال الذي يمنح الرؤساء عادة فرصة لتكريم أسلافهم، وأن الرئيس الأميركي جو بايدن وزوجته جيل، سوف يستقبلان أوباما وزوجته الأربعاء المقبل في إحدى صالات البيت الأبيض.

وهذه المرة الثانية التي يعود فيها الرئيس الديمقراطي السابق، إلى البيت الأبيض، حيث كانت آخر زيارة أبريل 2017 لحضور حدث عام يتعلق بالإنفاق على الرعاية الصحية.