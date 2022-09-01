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دنيا

5 مهام فضائية جديدة لـ«سبيس إكس»

5 مهام فضائية جديدة لـ«سبيس إكس»
2 سبتمبر 2022 02:42

واشنطن (رويترز) 

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"ناسا" تطلب 5 مهام فضائية إضافية من سبيس إكس في صفقة

قالت إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) إن شركة سبيس إكس ستطلق 5 مهام إضافية لنقل رواد إلى محطة الفضاء الدولية في نهاية العقد الحالي بموجب تعاقد بين الطرفين بقيمة 1.4 مليار دولار، ما يرفع عدد مهام الكبسولة كرو دراجون إلى 14 مهمة.
وذكرت ناسا أن العقد المبرم بين الطرفين يتيح لها الحفاظ على قدرات أميركا في وصول البشر إلى محطة الفضاء حتى 2030 مع شريكين تجاريين فريدين.
وأبرمت سبيس إكس وبوينج عقوداً بمليارات الدولارات مع ناسا في 2014 لتطوير وتشغيل كبسولات قادرة على نقل الرواد إلى المحطة الدولية.

وكالة الفضاء الأميركية
ناسا
سبيس إكس
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