حديث الكاميرا

خولة علي (دبي)

نبض الشارع وإيقاعه المتمثل في حياة الشعوب بمختلف ثقافاتها، مشاهد قد تكون عابرة ولكنها تحمل في طياتها الكثير من القصص والأحداث التي تروي تفاصيل يومية، وتعطي دلالات واقعية وأكثر عمقاً، بما فيها من مرارة وحلاوة العيش. والصور الملتقطة لها تكون أكثر عفوية، حيث يواجه معها المصور الكثير من التحديات، وتظل واحدة من أنماط التصوير التي تستحق أن توثَّق.

أحمد النقبي يرصد اللقطات

ترك المصور الفوتوغرافي أحمد النقبي عدسته تجول في أزقة وأحياء شعبية بسيطة، لتكشف وبدقة ملامح تلك الثقافات في بيئتها. وانتقل النقبي في رحلات التصوير بين عدة دول آسيوية، بينها النيبال والهند وماليزيا وإندونيسيا والفلبين. وبالرغم من ممارسته عدة أنماط للتصوير، كالغوص في الأعماق، وتصوير الحياة البحرية المجهرية، وجد أحمد النقبي في تصوير حياة الناس والشارع، ما يجذبه أكثر في رحلة توثيقية مهمة بما فيها من أحداث اجتماعية واقتصادية تستحق أن تُحفظ.

فالتعرف إلى ثقافة الشعوب يسهم في إذابة الكثير من العوائق الفكرية عنها ويجعل الناس أكثر تفهماً لأي اختلاف. وما دفعه إلى التعمق في هذا الشغف، رغبته في التعرف على طرق عيش الناس من كثب، والمشاركة في مسابقات التصوير الدولية العالمية، لإثراء محتوى المكتبة التصويرية وتحقيق التميز في ظل التنافس الكبير بين مصوري حياة الشارع.

بساطة فيها كل تفاصيل الجمال

طقوس وتعابير

ويوضح النقبي، أنه يجب على المصور أن يكون على علم ودراية بعادات الشعوب، وأن يستأذن الناس قبل توجيه عدسته حتى لا يقع في محاذير هو في غنى عنها. وحتى يتفنن بالغذاء البصري، عليه أن يتخيل الفكرة المرادة من الصورة، وأفضل الأوقات تكون باختيار المناسبات التي تحتفي بها هذه الشعوب وتظهر طقوسها وما تمارسه فيها من تعابير. ومن التحديات التي واجهها شخصياً بعض المشاكل التقنية لعدم توفر الكهرباء في بعض مناطق الدول الآسيوية وصعوبة الوصول إليها.

أكثر من مجرد ابتسامة

طموح

حصد أحمد النقبي 65 جائزة دولية، وفاز بمسابقة التصوير تحت الماء، ونال جائزتين من «حمدان للتصوير الضوئي»، كما شارك في معرض «إكسبوجر» الشارقة لموسمين متتاليَين. ويطمح إلى المزيد من الصور عن حياة الشعوب وتدوينها في كتاب، وإقامة معرض خاص لأعماله.

كرم وبساطة

من المواقف التي تركت أثراً في نفس النقبي، ما لمسه من كرم الضيافة لدى أهالي القرى البسيطة، وبذل أقصى ما في وسعهم للاحتفاء به. وهو مشهد تكرر بين أسر تعتمد على قوتها اليومي للعيش، حتى لا يقال جاءها ضيف ولم تحسن إكرامه.