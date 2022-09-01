ما فائدة خل التفاح صباحاً؟

أبوظبي (الاتحاد)

أشارت دراسة علمية حديثة إلى أن إضافة خل التفاح للنظام الغذائي وتناوله صباحاً يساعد على خفض الوزن بشكل سريع، مع اتباع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية وممارسة التمارين الرياضية.

ويساهم خل التفاح في ضبط مستويات الكولسترول والدهون الثلاثية في الدم، ويساعد في منع تراكم الدهون وتحسين عملية الاستقلاب الغذائي بسبب احتوائه على حمض الخليك. ويمكن تناول ملعقة كبيرة من خل التفاح في كوب ماء ثم تناوله كي لا يؤذي مينا الأسنان.

وأوضح موقع The Health Site الهندي المعني بالصحة والرفاهية أنه في كل الأحوال، تختلف الاستجابة من شخص إلى آخر والأفضل استشارة اختصاصي التغذية.