25 برنامجاً على إذاعة الشارقة في سبتمبر 2022

الشارقة (الاتحاد)

ترافق إذاعة الشارقة التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون جمهورها خلال شهر سبتمبر بدورة برامجية متميزة، تلائم اهتمامات المستمعين من مختلف الشرائح ببرامج وفواصل إذاعية تشتمل على 25 برنامجاً، بينها 18 برنامجاً مباشراً، و7 برامج تسجيلية.

وتتنوع موضوعاتها لتغطي قضايا اقتصادية واجتماعية تهم الأسرة، ومحاور ثقافية وأدبية وتراثية وصحية وطبية تثقيفية، وبرامج دينية ورياضية وإدارية وقانونية، من إنتاج هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، يعدها ويقدمها نخبة من الإعلاميين والمتخصصين.

18 برنامجاً مباشراً

تغطي إذاعة الشارقة في سبتمبر العديد من القضايا من خلال 18 برنامجاً مباشراً، منها البرنامج الشهير «الخط المباشر» الذي يبث على تلفزيون الشارقة وعبر أثير الإذاعة من الاثنين إلى الخميس، بين الساعة 01:30 ظهراً وحتى الساعة 03:00 مساءً، وهو برنامج تفاعلي يتناوب على تقديمه سعادة محمد حسن خلف مع كل من حسن يعقوب، أحمد سلطان ومحمد السويدي. ويمثل البرنامج منصة إعلامية تتيح لسكان إمارة الشارقة طرح الاستفسارات والشكاوى والاقتراحات، ما جعله يصبح جسراً للتواصل بشكل مباشر بين المجتمع في الإمارة والمسؤولين.

ومن البرامج الاجتماعية والأسرية المباشرة برنامج «الأثير»، الذي يناقش قضايا متنوعة ويستضيف العديد من الشخصيات كما يستقبل مشاركات الجمهور، في مسعى لتقديم محتوى إعلامي يعبر عن شخصية إمارة الشارقة الثقافية ويلبي شغف المستمعين بالمعرفة، ويبث صباحاً من الساعة 7:00 إلى الساعة 9:00 من الاثنين إلى الخميس، وبرنامج «بيت وسكن» الذي يبث صباح كل ثلاثاء من الساعة 9:30 إلى الساعة 10:30، ويتناول مواضيع أسرية تعنى بالتربية والعلاقات الزوجية وتحقيق التعايش الأسري.

وتقدم إذاعة الشارقة برامج صحية وطبية توعوية، من ضمنها برنامج «نحو حياة صحية» الذي يبث صباح كل أربعاء من الساعة 9:30 إلى 10:30، إلى جانب البرنامج الطبي «نبض الحياة» الذي يعرض لأهم المشكلات الصحية ويتناول المعلومات الطبية الخاطئة وتصحيحها بهدف تنمية ثقافة الجمهور الطبية، ويبث مساء كل أحد من الساعة 8:30 إلى الساعة 9:30.

اختبر موهبتك في تلاوة القرآن

وتقدم الإذاعة للمستمعين 3 برامج دينية، تشمل برنامج «رتل» ويبث مساء كل جمعة وسبت من الساعة 04:00 إلى 05:00، ويمنح المستمعين فرصة اختبار مهاراتهم في تلاوة وترتيل القرآن الكريم، من خلال منحهم فرصة الاتصال والتلاوة على معد ومقدم البرنامج الدكتور القارئ شيرزاد عبدالرحمن، ليستمع إليهم ويصوب قراءتهم بما يعود عليهم بالنفع والفائدة.

أما برنامج «الريح المرسلة» الذي يبث مساء كل أحد من الساعة 04:00 إلى 05:00، فيسلط الضوء على العمل الخيري والإنساني وحملات جمعية الشارقة الخيرية داخل وخارج الدولة.

أما برنامج «شريعة النور» فيستضيف مجموعة من العلماء والمفتين من دائرة الشؤون الإسلامية والأوقاف بالشارقة، ويبث طوال الأسبوع بين الساعة 6:00 مساءً إلى 7:00 مساءً، ويعد من أهم برامج إذاعة الشارقة وأقدمها.

وبالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، تبث الإذاعة برنامج «أمان يا بلادي» صباح كل يوم اثنين من الساعة 9:30 إلى 10:30، ويناقش القضايا والظواهر الأمنية والمرورية والشرطية والقانونية والاجتماعية، لتوعية كافة شرائح المجتمع حولها.

أما برنامج «الخط الرياضي» الذي يناقش الشؤون الرياضية في إطار نقدي مهني، فيبث من الاثنين إلى الخميس بين الساعة 03:30 إلى 05:00 مساءً.

كيف تجعل وقت عملك ممتعاً؟

وتسلط الإذاعة من خلال برنامج «شؤون إدارية» الضوء على التحديات الإدارية اليومية وكيف يمكن للموظف قضاء وقت ممتع ومنتج في عمله، ويبث البرنامج على كل خميس من الساعة 8:30 إلى 9:30 مساءً. وللمهتمين بالتشريعات والقوانين في الإمارات تبث الإذاعة البرنامج الأسبوعي «سيد الأدلة» كل ثلاثاء من الساعة 8:30 إلى 9:30 مساءً. وللمهتمين بموضوع تطوير الذات، تقدم الإذاعة برنامج «نوافذ ومسارات» كل جمعة من الساعة 8:30 إلى 9:30 مساءً.

أما برنامج «غدير القوافي» فينقل المستمعين إلى أجواء الشعر في مختلف الدول العربية، ويبث كل أربعاء من الساعة 8:30 إلى 9:30 مساءً، ومن عالم الأدب والشعر إلى فهم أسواق المال والاستثمار، في برنامج «ركائز مالية» الذي يبث كل سبت من الساعة 8:30 إلى 9:30 مساءً.

إضاءة على فعاليات الشارقة

برنامج «فرصة اليوم» يسلط الضوء على المهارات المستقبلية المطلوبة وكيفية تنميتها واستثمارها، ويبث كل خميس من الساعة 9:30 إلى 10:30 صباحاً. فيما يتابع برنامج «عن قرب» جديد الفعاليات في الشارقة ويزور بعض المواقع، ويبث من الاثنين إلى الخميس من الساعة 11:00 إلى 11:30 صباحاً، فيما ينقل البرنامج الحواري الأسبوعي «حياتنا الرقمية» المستمعين إلى عالم التقنية ليقدم لهم معلومات تفيدهم عند استخدام الأجهزة الذكية، ويبث كل اثنين من الساعة 8:30 إلى 9:30 مساءً.

7 برامج تسجيلية

وتشتمل دورة الإذاعة لشهر سبتمبر على 7 برامج تسجيلية، تغطي جوانب ثقافية وتراثية وتاريخية منوعة، حيث يناقش برنامج «ديوان الأدباء» الأعمال الإبداعية الإماراتية كل يوم سبت من الساعة 2:00 إلى 2:30 مساءً، فيما ينتقل برنامج «ضواحينا» بالمستمعين كل يوم جمعة بين الساعة 5:00 و5:30 مساءً إلى القصص التي تسرد حكايات الأماكن في الشارقة وسبب تسميتها، وغيرها من الموضوعات حول الهوية وذاكرة المكان.

ومن البرامج التسجيلية الدينية «رسالة الجمعة» الذي يبث كل جمعة بين الساعة 9:30 و10:30 صباحاً، ويتناول في كل حلقة رسالة من الرسائل النبوية الدينية والتربوية التي تبين عظمة الدين وتنصح باستثمار الأوقات.

ويستضيف برنامج «تاريخنا بأيدينا» مجموعة من الباحثين والأكاديميين ممن لهم إسهامات بارزة في كتابة تاريخ دولة الإمارات، كل يوم أحد من الساعة 5:00 إلى 5:30 مساءً، فيما يسلط برنامج «اعتدال وتوازن» الضوء على توازن الإنسان في شتى جوانب حياته الاجتماعية والنفسية والاقتصادية ويبث كل جمعة من 2:00 إلى 2:30 مساءً.