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مدن ياس الترفيهية تستضيف طلبة «الإمارات للتوحد»

مدن ياس الترفيهية تستضيف طلبة «الإمارات للتوحد»
1 سبتمبر 2022 14:18

أبوظبي (الاتحاد)
استضافت مدن ياس الترفيهية مجموعة من أصحاب الهمم من طلبة مركز الإمارات للتوحد، حيث أمضوا 3 أيام حافلة بالبهجة والمرح والأنشطة الصيفية الترفيهية.
واستمتع الطلبة خلال الزيارة بباقة من الألعاب المتنوعة التي توفرها مدن ياس الترفيهية، حيث شاركوا في العديد من الأنشطة مثل «الصيف الإيطالي»، وموسم «دي سي سوبر هيروز»، والتقوا بأبرز شخصيات «الأنيميشن» والـ«سوبر هيروز»، واستمتعوا بأجمل المغامرات والتجارب المائية.
وتوفر مدن ياس الترفيهية، مجموعة واسعة من الألعاب والمرافق العائلية والعروض الحية لضيوفها. حيث يتعين على ضيوف «عالم فيراري أبوظبي»، «ياس ووتروورلد أبوظبي»، «عالم وارنر براذرز أبوظبي»، و«كلايم أبوظبي»، التي تبعد عن بعضها مسافة دقائق قليلة، الدخول باستخدام نظام «المرور الأخضر» عبر تطبيق «الحصن الإماراتي».
مركز الإمارات للتوحد مقره أبوظبي، يفتح أبوابه على مدار العام ويوفر فصولاً تعليمية متنوعة مصممة وفق أعلى المستويات العالمية لتلبية احتياجات طلبة التوحد.

مركز الإمارات للتوحد
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