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بالصور.. أطفال «تحقيق أمنية» في «ديزني لاند باريس»

بالصور.. أطفال «تحقيق أمنية» في «ديزني لاند باريس»
1 سبتمبر 2022 12:45

أبوظبي (الاتحاد)
تمكّنت مؤسسة تحقيق أمنية من إضاءة شمعة السعادة والأمل في قلوب 6 من أطفالها عبر تحقيق أمنياتهم في زيارة «ديزني لاند» باريس.
وقد تمّ استخدام سيارات مُخصّصة لكبار الشخصيات لنقل الأطفال مع عائلاتهم من المطار إلى فندق داخل مدينة ديزني لاند، مع منحهم بطاقات الأولوية للوصول إلى كل الألعاب.
واستمتع الجميع بالعروض الحيّة التي قدّمتها شخصيات وأميرات ديزني، إضافة إلى مفاجأتهم بتناول وجبة عشاء فاخرة مع أميرات وشخصيات ديزني، والتقاط الصور ومقاطع الفيديو معهم، الأمر الذي ساهم في منح الأطفال ذكريات لا تُنسى، وسعادة غطّت على آلام مسيرة العلاج في المستشفيات.
وتوجّه هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية» بالشكر والتقدير إلى كافة فاعلي الخير من أصحاب الأيادي البيضاء في مجتمع الإمارات على دعمهم المتواصل للمؤسسة، ومُساهمتهم في تمكينها من تنفيذ استراتيجيتها الإنسانية النبيلة القائمة على إيقاد مشاعر الأمل والتفاؤل في قلوب الأطفال مع عائلاتهم.

وقال الزبيدي: على الرغم من صعوبة تحقيق أمنيات السفر، غير أن أهل الخير والبركة كانوا على الدوام خير داعم لنا منذ بدء مسيرة تحقيق الأمنيات. ونتطلّع دائماً إلى رؤية المزيد من ابتسامات الفرح والسعادة التي تُضيء وجوه أطفالنا المصابين بأمراض خطيرة تهدّد حياتهم.
وتوجّه أهالي الأطفال بالشكر والتقدير إلى القائمين على مؤسسة «تحقيق أمنية» والعاملين فيها، مشيدين بدقة التنظيم والترتيب، والتواصل المستمر من قبل فريق العمل، ما أسهم في تحقيق هذه الأمنية، وجعلها رحلة من العمر سترافقهم طوال حياتهم. 

 

ديزني لاند
مؤسسة تحقيق أمنية
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