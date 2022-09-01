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«ربع قرن» تفتح باب الترشح لعضوية شورى أطفال وشباب الشارقة

أرشيفية
1 سبتمبر 2022 09:53

الشارقة (الاتحاد)
آعلنت مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين عن فتح باب الترشح لعضوية مجلسي شورى أطفال وشباب الشارقة، لدورة الانعقاد البرلمانية (2022 – 2024)، تحت شعار «ربع قرن من التميز في العمل البرلماني»، وذلك ضمن خطتها الطموحة نحو تأسيس أجيال المستقبل على مبدأ الشورى امتثالاً لقوله تعالى «وأمرهم شورى بينهم»، وقيم التعاون المشترك والعمل الجماعي.
وتحرص «مؤسسة ربع قرن» من خلال نهج الشورى، إلى تحقيق رؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، في تنشئة أجيال واعية ومدركة لواقع وقضايا مجتمعها ووطنها وأمتها، إضافة إلى غرس التحلي بروح المسؤولية في نفوسهم منذ الصغر.
ويهدف مجلس شورى أطفال وشباب الشارقة إلى إعداد وتمكين كوادر وطنية قادرة على إحداث تغيير إيجابي في المجتمع، وذلك من خلال التحاور البنّاء وتطوير الثقافة العامة والبرلمانية وأسس مناقشة الأفكار والقضايا وإيجاد الحلول المناسبة لها تحت مظلة الشورى.
وتتيح «ربع قرن» فرصة الترشح لعضوية شورى أطفال وشباب الشارقة في دورة انعقادها السابع عشر للأطفال، والثامن للشباب، لمنتسبي أطفال الشارقة في الفئة العمرية من 8 أعوام إلى 11 عاماً، ومنتسبي ناشئة الشارقة وسجايا فتيات الشارقة في الفئة العمرية من 13 إلى 16 عاماً، إضافة إلى طلبة المدارس الحكومية والخاصة والمؤسسات المعنية بقطاع النشء والشباب في إمارة الشارقة، من خلال النظام الإلكتروني مواكبة للتحول الرقمي الذي تشهده مختلف قطاعات إمارة الشارقة والدولة، وإتمام إجراءات التسجيل والترشح عبر الرابط: register.syp.ae، حتى 22 سبتمبر الجاري.
وقد حددت «ربع قرن» الشروط التي يجب توفرها في المرشح لعضوية الشورى، والتي تنص على أن يكون المرشح من أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن يكون منتسباً لأحد مراكز مؤسسات ربع قرن ضمن الفئات العمرية المستهدفة، وأن يتحلى بالأخلاق العالية وسمات الشخصية القيادية، إضافة إلى تمكنه من مهارات التواصل الفعّال، والطلاقة في التحدث باللغة العربية، والقدرة على التحاور والمناقشة، علاوة على اجتياز المقابلة الشخصية لقبول المرشحين.

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