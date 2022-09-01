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"ناسا" تطلب 5 مهام فضائية إضافية من سبيس إكس في صفقة

صاروخ نظام الإطلاق الفضائي (SLS) التابع لناسا مع مركبة أوريون الفضائية في مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في فلوريدا
1 سبتمبر 2022 09:31

قالت إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) إن شركة سبيس إكس ستطلق خمس مهام إضافية لرواد الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية في نهاية العقد الحالي لصالح الإدارة بموجب تعاقد بقيمة 1.4 مليار دولار تم الإعلان عنه الأربعاء، مما يرفع إجمالي عدد المهام التي تعاقدت عليها الشركة لكبسولتها كرو دراجون إلى 14.

وذكرت ناسا في بيان أن العقد المبرم بين الطرفين "سيتيح لها الحفاظ على قدرات الولايات المتحدة المستمرة في وصول البشر إلى محطة الفضاء حتى 2030 مع شريكين تجاريين فريدين".

وأبرمت سبيس إكس وبوينج عقوداً بمليارات الدولارات مع ناسا في 2014 للتطوير والاختبار والتحليق الدوري لمنظومات كبسولات قادرة على إرسال رواد فضاء من وإلى محطة الفضاء الدولية ومعمل الأبحاث في المدار الذي يؤوي أطقم رواد فضاء دولية منذ أكثر من عقدين.

وطلبت ناسا في بادئ الأمر ست بعثات فضائية مأهولة من الشركتين، لكنها طلبت ثلاث إضافية من سبيس إكس في مطلع 2022 في ظل مشكلات فنية تعاني منها بوينج.

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المصدر: رويترز
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