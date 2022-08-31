جمعة علي لـ «الاتحاد»: «كركم وبزار» أعادتني إلى المسرح

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

أكد الممثل الإماراتي جمعة علي في حواره مع «الاتحاد» أنه على الرغم من النجاح الذي حققه في أعماله الدرامية خلال السنوات الأخيرة، فهو لطالما انتظر عودته إلى «أبو الفنون» الذي يعشقه، ووقوفه من جديد على خشبة المسرح لتقديم أدواره الكوميدية أمام تفاعل الجمهور. وذكر أنه بعد توقفه عن المسرح لأكثر من 3 سنوات بسبب الجائحة، فرح بعودته من خلال مسرحية «كركم وبزار» التي قدم عروضها في عيد الأضحى الماضي، واستمرت فيما بعد حيث رفعت شعار «كامل العدد».

18 عاماً

ولفت جمعة إلى أنه تخرج من المسرح، وعمل لأكثر من 18 عاماً في تقديم المسرحيات مع نخبة من أبرز الممثلين، بينهم أحمد الجسمي وعبدالله زيد. وقال: المسرح حقاً «أبو الفنون»، حيث يكتسب الممثل خبرات فنية واسعة من خلال وقوفه على خشبته، من الأداء التمثيلي والحركي والجسدي، وكذلك الارتجال الذي يتوافق مع الدراما. إذ إن العمل أمام الكاميرا في التلفزيون والسينما، يختلف تماماً عن الأداء المباشر على خشبة المسرح.

وأوضح أن فكرة مسرحية «كركم وبزار» مختلفة في عالم «أبو الفنون»، قائلاً: على الرغم من شعورنا بالتردد في تنفيذ المسرحية خشية من قلة الحضور الجماهيري، إلا أن قصتها الكوميدية البسيطة وفكرتها المتميزة شجعت فريق العمل على تنفيذها. وتدور فكرتها حول «كركم وبزار»، وهو مطبخ للأكلات الشعبية الإماراتية يعمل فيه جمعة، على توصيل الطلبات، ويحاول التقرب من صاحبة المطبخ «زهرة» التي تلعب دورها فاطمة الحوسني، لكي يتصرف فيه كما يشاء. وتحدث عدة مفارقات كوميدية ومواقف طريفة خلال توصيله للطلبات، بعيداً عن الإسفاف.

تطوّر المسرح

وذكر جمعة علي أن الحضور الجماهيري الكبير الذي لاحظه من اليوم الأول من عرض المسرحية، شكّل له عودة قوية وشجعه على الاستمرار في تقديم العروض والتفكير في تنفيذ مسرحيات أخرى خلال الفترة المقبلة، خصوصاً مع التطوّر الذي يشهده «أبو الفنون» في الإمارات، بفضل دعم الجهات والمراكز والمهرجانات المعنية بالمسرح.

وبحكم منصبه كمدير مسرح كلباء، يشدد جمعة على أهمية الورش المسرحية في التثقيف، ودورها أيضاً في ولادة كتّاب نصوص مسرحية ومخرجين وممثلين، مؤكداً أنه شارك في بداياته في دورات مسرحية عدة في مجال إعداد الممثل. وتعرف إلى كيفية التعامل مع الخشبة والاستحواذ على اهتمام الجمهور في مجالي الإخراج والتأليف المسرحي، كما عمل على صقل موهبته بالقراءة والتثقيف الذاتي، حتى حفر اسمه من ذهب في عالم «أبو الفنون».

«مسرح كلباء»

مسرحية «كركم وبزار» قدمتها جمعية كلباء للفنون الشعبية والمسرح، على خشبة مسرح المركز الثقافي بكلباء في الشارقة، تولى تأليفها عادل سبيت وأخرجها عبد الرحمن الملا وشاركت في بطولتها الفنانة فاطمة الحوسني.