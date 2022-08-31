تارا.. مع «المطاريد»

علي عبد الرحمن (القاهرة)

انتهت الممثلة المصرية تارا عماد من تصوير مشاهدها في فيلم «المطاريد»، وتجسد فيه دور اختصاصية نفسية بنادي المطاريد الرياضي، وتحاول تأهيل اللاعبين بفريق كرة القدم نفسياً من أجل حصد البطولات.

وتدور الأحداث فى إطار الكوميديا الاجتماعية، حول شاب يرث عن والده نادياً رياضياً ويسعى إلى تحقيق أهدافه وحصد البطولات، تأليف صلاح الجهيني، إخراج ياسر سامي، ويشارك في بطولته أحمد حاتم ودينا سامي.

وتنتظر تارا طرح فيلمها «الجواهرجي»، وتجسد شخصية فتاة تتمتع بالمرح ولا تبالي بمن حولها، في إطار الكوميديا الاجتماعية، حول تاجر مجوهرات يقع في العديد من المتاعب والمواقف المحرجة بسبب زوجته، تأليف عمر طاهر وإخراج إسلام خيري، ويشارك في بطولته محمد هنيدي ومنى زكي.

وتستكمل تارا تصوير مشاهدها المتبقية من فيلم «أخي فوق الشجرة»، وتجسد شخصية حبيبة بطل العمل رامز جلال، وتواجه العديد من العقبات بسبب تلك العلاقة، تأليف لؤي السيد، إخراج محمد كريم، ويشارك فيه محمد ثروت ونسرين طافش.